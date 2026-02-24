Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Н ад криволичещите фронтови линии на Украйна някои дронове прелитат към далечни цели, докато други кръжат ниско - бръмчейки точно над главите на войниците на контактната линия в търсене на следващата си мишена, пише Newsweek .

„Във въздуха има постоянна активност почти навсякъде“, казва един украински войник на предната линия. Той отказа да съобщи името си или подробности за това къде е разположен, тъй като няма право да говори официално. Но истинските „Междузвездни войни“, казва той, се „разиграват точно сега“.

Дроновете, или безпилотните летателни апарати (БЛА), се превърнаха в най-известната характеристика на руско-украинската война, която навлиза в своята пета година. БЛА са отговорни за 80 процента от украинските удари по руски цели, заяви украинският президент Володимир Зеленски по-рано тази година. Повечето от тези дронове се произвеждат в Украйна, като фабриките работят на пълни обороти, за да снабдяват войниците.

Дроновете са централна част от стратегията на Украйна. Но в по-голямата си част Русия никога не е изоставала далеч назад. В резултат на това фронтовите линии, виещи се през Източна и Южна Украйна, са до голяма степен блокирани след първоначалното нахлуване на Русия през 2022 г. Те почти не са се преместили от години, поглъщайки животи и огромни запаси от военно оборудване за незначителни руски териториални придобивки.

Това е, което анализаторите и войниците наричат война на изтощение. Идеята е, че едната страна се опитва да пречупи другата, унищожавайки нейните способности и морал малко по малко. Характеризираща се с масови жертви и ненаситен глад за хардуер, това е война, която купува парчета територия на небесно висока цена.

Паралели с Първата световна война

Около девет милиона войници от множество страни загинаха в кръвопролитията от 1914-1918 г. Руските жертви от 1,2 милиона, базирани на украински оценки, все още са далеч от тази ужасяваща статистика. Броят на украинските жертви е по-труден за установяване, но се смята, че е приблизително наполовина на руския.

И все пак паралелите са налице, а годините на бавен напредък са далеч от надеждите на Кремъл да превземе Украйна само за дни при старта на пълномащабната инвазия преди точно четири години.

Ранната фаза

Първите месеци на войната бяха различна история. Първоначалният щурм от февруари 2022 г. донесе на Русия бързи победи. Кремъл бързо придоби контрол над огромни части от юга, включително ключови градове като Херсон и Мелитопол. Превзе Енерходар, където се намира най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Мариупол падна през май 2022 г.

Само месец след началото на инвазията Русия контролираше почти 27 процента от украинската територия — около 161 905 квадратни километра земя. Това включваше седемте процента, които Москва беше завзела през 2014 г. в Крим.

Но Украйна скоро отвърна на удара с най-ефективната си контраофанзива. Американските системи HIMARS пристигнаха през юни 2022 г. и създадоха условия за колапс на руските позиции около Харков. До края на същата година Русия държеше 17,84 процента от Украйна. Оттогава нито Украйна, нито Русия успяха да направят пробивите, които дефинираха първата година.

Дългата битка

Имаше малки промени в райони близо до границата, по-специално по време на краткото, но силно навлизане на Киев в Курск от август 2024 г. до март 2025 г. Русия също отхапа териториални парчета от граничната зона на Харков и Днепропетровск.

Месеци на боеве завършиха с превземането на град Бахмут от Русия през май 2023 г. Следваща беше Авдеевка, която падна през февруари 2024 г. Авдеевка, подобно на Бахмут преди нея, се превърна в „месомелачка“. Повече руски животи бяха погълнати в тежкия градски бой за Авдеевка, отколкото съветски войници бяха убити във войната на Москва в Афганистан.

Един милион руски жертви за един процент печалба

От края на 2022 г. до началото на февруари 2026 г. Русия е завзела 1,55 процента от украинската територия. В момента Москва държи малко под 20 процента от украинската земя.

Според данните на Украйна, Русия е претърпяла 1 136 350 жертви от началото на 2023 г. до 4 февруари 2026 г. Ако това е вярно, Русия е губила средно по 121 войници за всеки квадратен километър, спечелен през този период.

През 2022 г. средният темп на напредък на Русия беше 210 квадратни метра на ден. Това падна драстично през следващите години, като през 2025 г. Русия е напредвала средно с 13,2 квадратни километра на ден.

Този тип изтощение беше „неизбежен“, казва Ник Рейнолдс, изследовател от британския мозъчен тръст RUSI.

„Много, много е трудно да се провеждат настъпателни операции по начина, по който ги схващахме в миналото“, казва той. Във война, в която дроновете се използват толкова масово, „никоя страна не може да развие или затвърди успеха си и затова губят инерция“.

От 2024 г. насам най-изявените руски офанзиви напредват по-бавно от най-бруталните кампании на почти всяка война през последния век. Доклад на CSIS добавя, че около 325 000 руски войници са били убити от февруари 2022 г. — повече от всички руски и съветски войни взети заедно след Втората световна война.

Най-добре оборудваната армия в Европа

Украйна сега произвежда повече дронове, оборудване за електронна война и разузнавателни комплекти, отколкото купува на вътрешния пазар. Нейното отбранително производство надхвърля 55 милиарда долара. Стойността ѝ обаче се крие и в нейните войници. Украинският персонал натрупа боен опит и работи с авангардни технологии, които поддръжниците на Киев никога не са използвали по подобен начин.

Стратегията се превърна в смесица от наследена съветска доктрина и стил на борба на НАТО. Краят на историята обаче все още не е написан. Кръговете от мирни преговори в ОАЕ, с посредничеството на САЩ, доведоха само до публични уверения, че се постига бавен напредък, но не и до подписан документ.

Гръмкото обещание на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната само за 24 часа след завръщането си в офиса миналата година бързо избледня. Преговорите станаха мъчителни, подобно на боевете, които все още се разиграват на заден план.

Междувременно останалият свят наблюдава внимателно. Поддръжниците на Украйна все още се придържат към старите си начини за водене на война, казва украинският войник на фронтовата линия, „докато реалността на бойното поле вече се е променила фундаментално“.