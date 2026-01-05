Свят

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Изявлението на Делси Родригес идва след заплахите на Тръмп за повторни удари

Обновена преди 14 минути / 5 януари 2026, 13:09
Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария
Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус
Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света
Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало
Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда
Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ
Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

В ременният президент на Венецуела Делси Родригес предложи да си сътрудничи със САЩ по въпросите, свързани с "общото развитие", внасяйки помирителна нотка за пръв път след пленяването на венецуелския президент Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

В изявление в социалните мрежи Родригес каза, че правителството ѝ приоритизира подхода за базирани на взаимно уважение отношения със САЩ, след като по-рано разкритикува военната им операция като незаконно заграбване на природните ресурси на страната.

"Приканваме американското правителство да работи заедно с нас по въпросите на сътрудничеството в сферата на общото развитие в рамките на международното право за засилване на трайното мирно съвместно съществуване", посочи Родригес и добави: "Президент Доналд Тръмп, нашите народи и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война".

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Родригес, която също така изпълнява функциите на министър на петрола, отдавна е смятана за най-прагматичния член на вътрешния кръг на Мадуро, отбелязва Ройтерс.

Изявлението ѝ беше направено преди насроченото за по-късно днес явяване на Мадуро пред федерален съдия в Ню Йорк.

Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро

Венецуелският президент бе пленен по време на американска военна операция в събота в Каракас, която породи безпокойство по света и предизвика несигурност.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела от вицепрезидента на страната Делси Родригес, включително достъп до природни ресурси, и заплаши с нови атаки срещу южноамериканската държава, или срещу съседна Колумбия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. 

„Това, от което се нуждаем (от Делси Родригес), е пълен достъп. Пълен достъп до петрола и до други неща в страната, които да ни позволят да я възстановим“, каза Тръмп, като наблегна на инфраструктурата и заяви, че „пътища не се строят, а мостове се рушат“.

Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата, която са изградили в миналото, и че, според него, социалистическото правителство на Венецуела е откраднало от Вашингтон.

В изявление на борда на „Еър Форс 1“ по време на полет от резиденцията си Мар а Лаго във Флорида до Вашингтон, Тръмп отново описа съботната операция по залавянето на Мадуро и довеждането му в САЩ по обвинения в „наркотероризъм“ като част от нова интервенционистка политика в Латинска Америка, която той нарече „Доктрината „Донро“, игра на думи с доктрината „Монро“ (изолационистка доктрина, определяща външната политика на САЩ в Западното полукълбо и отношенията на Вашингтон с европейските Велики сили, бел. ред.). 

„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент. 

Белият дом не е предоставил публично независимо потвърждение на ключови елементи от твърдението на Тръмп, включително въздушни удари в и около Каракас или залавянето на Мадуро.

Тръмп заяви, че както операцията, наречена „Абсолютна решимост“, така и неговата така наречена Доктрина „Донро“ целят мир в света.

Президентът на САЩ заяви, че американските военни остават готови да извършат втори удар във Венецуела, подобен на този, който според него удари Каракас и близките региони Ла Гуайра, Арагуа и Миранда.

„Ако не се държат добре, ще предприемем втора атака“, заяви Тръмп на въпрос дали е изключена друга атака, след като Мадуро е в американски затвор.

Той също така поднови предупрежденията си срещу колумбийския президент Густаво Петро, ​​заявявайки, че идеята за изпращане на мисия като тази, за която той каза, че е заловила Мадуро, звучи добре и за Колумбия.

„Подобно на Венецуела, Колумбия също е много болна“, каза Тръмп, добавяйки, че е „управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на САЩ. И това е нещо, което той няма да прави много дълго.“

Тръмп отново се обърна към Мексико, заявявайки, че многократно е предлагал да изпрати американски войски за борба с наркотрафикантите – предложение, което според него мексиканският президент Клаудия Шейнбаум е отхвърлила от съображения за суверенитет.

„Трябва да направим нещо с Мексико. Мексико трябва да се организира, защото наркотиците се леят от Мексико“, каза Тръмп. Той определи Шейнбаум като прекрасен човек, но каза, че тя „малко се страхува от картелите, контролиращи Мексико“.

По отношение на Куба Тръмп заяви, че правителството на президента Мигел Диас-Канел е на път да падне и че не вярва, че действия от страна на САЩ ще бъдат необходими. 

„Не знам как ще оцелеят, нямат доходи. Те получават всичките си доходи от Венецуела, от венецуелски петрол“, каза той.

На въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, Тръмп отговори рязко.

„Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам отговор и той ще бъде много спорен“, каза той пред репортер на въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, след което добави: „Ние контролираме ситуацията.“

В събота Тръмп изрази съмнение дали лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо може да управлява, заявявайки, че тя не се радва на достатъчно уважение и подкрепа в страната. Той също така предложи членове на кабинета му, включително държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, да управляват Венецуела за неопределен период.

Тръмп сякаш изключи възможността за скорошни избори във Венецуела. 

„Мисля, че сме по-фокусирани върху това да я поправим, първо да я подготвим, защото това е бедствие. Страната е бедствие“, каза той.

Източник: Алексей Маргоевски, Александър Евстатиев/БТА    
сащ венецуела мадуро
Последвайте ни
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 7 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 7 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 5 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 5 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Самолет се приземи, след като двигателят му се запали във въздуха с пътници на борда

Свят Преди 14 минути

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

<p>Тайланд и Камбоджа изпълняват постепенно споразумението за прекратяване на огъня</p>

Китай: Споразумението за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа се прилага постепенно

Свят Преди 19 минути

Тайланд е върнал 18 войници на Камбоджа

Почина композиторът Янко Миладинов

Почина композиторът Янко Миладинов

България Преди 48 минути

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Свят Преди 48 минути

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Свят Преди 52 минути

Приблизително 7000 случая са идентифицирани в десетки щати на САЩ през 2025 г.

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Арестуваният е обикалял улиците по очила, сини чехли и бежова покривка за маса, преметната около кръста му

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

България Преди 1 час

Условията за туризъм не са подходящи

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

България Преди 1 час

Случаят е от 5 декември 2025 г. в София

.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Любопитно Преди 1 час

Сезонът на наградите за 2026 г. официално започна

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Свят Преди 2 часа

То е едно от най-натоварените в Европа

<p>Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел</p>

Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

Свят Преди 2 часа

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 2 часа

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

България Преди 2 часа

Името София е най-предпочитано за новородени момичета през 2025 година и за първи път от девет години изпреварва Виктория, сочат данните на НСИ - София е дадено на 472 момичета, следвана от Мария (460) и Виктория (445)

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 2 часа

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Липсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Свят Преди 2 часа

Началото на 2026 г. носи тревожни ескалации на глобални конфликти

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Кои са били най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.?

Edna.bg

Луиза Григорова показа какво е да си с дете на почивка!

Edna.bg

Кой е Betano Играч на кръга в Англия? Гласувайте сега!

Gong.bg

Официално: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Gong.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg

10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Nova.bg