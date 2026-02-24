Любопитно

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Заключенията на най-новото изследване предполагат умишлен епизод на мащабно, селективно избиване, насочено основно към жени и деца

24 февруари 2026, 11:26
Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца
Източник: iStock/GettyImages

М асов гроб, датиращ от IX в. пр.н.е., току-що беше открит в Гомолава – обект в Сърбия – като разкрива доказателства за смъртоносно насилие, насочено конкретно към жени и деца, съобщава Newsweek.

В своето изследване Линда Фибигер и нейни колеги анализират останките на 77 души от това, което изглежда е еднократно погребално събитие, и установяват, че 51 (66%) са деца и юноши. От 72-ма индивиди, при които е могъл да бъде определен биологичният пол, 51 (71%) са били жени.

След анализ на скелетите изследователите идентифицират незараснали наранявания, съответстващи на насилие, най-често по главата, както и доказателства за рани от снаряди и защитни наранявания при някои от индивидите.

Изотопният анализ показва разнообразен произход в детството и различни хранителни режими сред погребаните, което предполага, че хората са произхождали от по-широка регионална популация, а не от едно-единствено селище или свързани семейни групи.

Предвид това, масовият гроб изглежда представя доказателства за епизод на междурегионален конфликт и за подлежащ агресивен обрат във властта, насилието и половите отношения в региона.

Гомолава се намира в южната част на Панонската равнина, на място, където се срещат различни култури и традиции. През ранната желязна епоха общностите в региона са преминавали през промени и реорганизация, което прави обекта ценен източник на информация за изследване на конфликта и неговия по-широк социален контекст.

В запазения си вид гробът в Гомолава е бил с диаметър около 29 метра и дълбочина 4,9 метра. Според изследователите гробът е бил умишлено създадено, поддържано и защитено пространство на място, което е имало значение в региона в продължение на хиляди години. Около периметъра на погребалната яма са открити следи от колове, което предполага повторно използване на по-ранен обект или скромно възпоменание на погребението – и двете подсказват създаването на значимо пространство, което впоследствие е останало разпознаваемо.

Малки лични украшения от бронз също са били положени заедно с керамични съдове, подходящи за съхранение и консумация на храна и напитки. В гроба са открити и кости от между 50 и 100 животни, включително месодайни части от говеда на различна възраст, възрастни прасета и по-малък брой овце или кози. Освен това, съчленените останки на по-голямата част от младо говедо са били поставени на дъното на гробната яма под човешките останки.

Тази инвестиция на ресурси и време в Гомолава контрастира с други известни масови погребения от ранната желязна епоха, което я отличава като изключителен и богат погребален обект, подчертавайки ритуалния характер на погребалното събитие и възпоменанието.

Подобен масов гроб в района е бил разкрит през 1954 г., когато в яма, частично разрушена от речна ерозия, са били идентифицирани 36 индивида, повечето от които отново жени. Датировката на керамиката и общите характеристики предполагат, че двата гроба са съвременници и потенциално от едно и също събитие, макар това да не може да се установи със сигурност.

Предишен биоархеологичен анализ на останките от масовия гроб от 1954 г. е приписал смъртните случаи на пандемия. Въпреки това, изследване за ДНК на патогени не е разкрило доказателства за инфекциозни причинители.

Заключенията на най-новото изследване предполагат умишлен епизод на мащабно, селективно избиване, насочено основно към жени и деца, което може да е имало дълготрайни последици за свързаните общности в целия регион.

Авторите отбелязват ограничения в своята работа, включително частичното запазване на останките и необходимостта да се разчита на подгрупа от индивиди за генетичните анализи. Необходими са допълнителни сравнителни изследвания на други обекти, за да се разбере по-добре как мобилността, връзките между общностите и насилието са се преплитали в по-късната европейска праистория.

Източник: Newsweek    
