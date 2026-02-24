Свят

Защо големите ядрени сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания

Анализатори предупреждават, че това развитие може да доведе до началото на нова ядрена надпревара

24 февруари 2026, 12:34
Защо големите ядрени сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания
Източник: iStock

П рез последните месеци някои от най-големите ядрени държави — Русия, САЩ и в известна степен Китай — публично започнаха да говорят за възможността за възобновяване на ядрените изпитания, въпреки че от 90-те години на миналия век е в сила глобален мораториум за такива изпитания, отбелязва агенция Ройтерс. Това предизвиква сериозни опасения в световната общност, тъй като поставя под въпрос продължаващия от десетилетия режим на контрол върху ядрените оръжия и стратегическа стабилност. Анализатори предупреждават, че това развитие може да доведе до началото на нова ядрена надпревара, съпътствана от геополитическо напрежение и ерозия на международните договори за контрол над оръжията.

Една от причините за възобновяването на дебата е реален технологичен застой, или поне възприятието за неговото съществуване, в арсеналите на водещите ядрени държави, коментира Ройтерс. Изпитанията са разглеждани не само като начин за разработване на нови оръжия, но и като метод за проверка на правилното сработване на модернизирани или усъвършенствани ядрени системи, които не са били тествани достатъчно в реални условия. Някои военни и политици смятат, че новите поколения носители (например хиперзвуковите бойни глави), които Русия и Китай развиват, трябва да бъдат изпитани в реални условия, за да се гарантира надеждността им.

Друга съществена причина е свързана с геополитическата конкуренция между великите сили, пише в. "Вашингтон Пост". В контекста на продължаващия конфликт в Украйна, напрежението в Източна Европа и нарастващото съперничество между САЩ и Китай, някои стратегически анализатори в Москва и в Пекин смятат, че демонстрирането на ядрен потенциал ще им даде политическо предимство или възможност за изнудване на международната общност, посочва изданието. То цитира високопоставени експерти, според които Русия може да използва въпроса за изпитанията като инструмент за вътрешнополитическа мобилизация или външнополитически натиск.

Контекстът в Азия също е от ключово значение, посочва "Саут Чайна Морнинг Пост". Китай се усеща под все по-силен натиск от засиленото военно присъствие на САЩ и техните съюзници в региона, особено във връзка с Тайван и Южнокитайско море. Пекин притежава най-големия арсенал от термоядрени бойни глави след САЩ и Русия и изглежда, че евентуални нови изпитания могат да бъдат разглеждани като сигнал за готовност от страна на Пекин да развива още по-авангардни технологии — включително потенциални многофункционални носители или миниатюризирани термоядрени бойни глави.

САЩ и Русия: Завръщат ли се ядрените опити

Действията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп също дават отражение върху този дебат, отбелязва в. "Ню Йорк Таймс". Част от аргументите на американски военни и стратегически анализатори за възобновяване на ядрените изпитания включват опасения относно надеждността и поддръжката на остаряващия ядрен арсенал на САЩ. Вестникът цитира бивш военен, според когото евентуално възобновяване на изпитанията би могло да помогне за потвърждаване на работоспособността на ключови компоненти от американското ядрено възпиране, някои от които не са били изпитвани с десетилетия.

Редица експерти обаче предупреждават, че зад подобни аргументи често се крият и други политически интереси, пише сп. "Форин Полиси". Желанието за възобновяване на изпитанията би могло да бъде използвано като политически инструмент за оказване натиск върху опоненти, както вътре в страната, така и на международната сцена. Възможно е държавни институции и военни елити да изразяват подкрепа за възобновяване на ядрените изпитания не толкова защото наистина смятат, че е наложително да бъдат събрани нови научни данни, колкото като начин да демонстрират сила и да засилят позициите си в преговори и пред съюзниците си.

Активисти за ядрено разоръжаване предупреждават, че възобновяването на ядрените изпитания ще осуети дългогодишните усилия за ограничаване на ядрените оръжия, отбелязва в. "Гардиън". Изданието припомня, че подписаният през 1996 година Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити установява глобален мораториум, който досега е спазван дори в напрегнати периоди на международните отношения. Договорът е едно от последните все още действащи споразумения, които напоследък изглеждат все по-крехки, особено след едностранното изтегляне на САЩ от някои ключови договори през последното десетилетие.

Реакцията на международната общност на евентуално възобновяване на ядрените изпитания също е източник на напрежение, посочва "Ал Джазира". Страни, които не притежават ядрено оръжие, гледат на подобни ходове с особена тревога, тъй като те подкопават глобалните усилия за неразпространение на оръжията за масово поразяване и ядрената стабилност. Това би могло допълнително да подкопае доверието в институциите като Международната агенция за атомна енергия и да даде аргументи на трети страни за разработване на свои собствени военни ядрени програми.

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Все по-чести са и предупрежденията на научни институти, че едно възобновяване на ядрените опити носи със себе си реални екологични и здравни рискове, пише в. "Монд". Исторически данни от изпитанията през първата и втората половина на миналия век показват, че последствията за околната среда и за човешкото здраве са били значителни и продължителни, включително повишени нива на радиация далеч от тестовите полигони.

Същевременно обаче има и геостратегически аргументи, според които евентуални нови ядрени изпитания биха могли да бъдат част от механизми за възпиране, коментира "Блумбърг". Някои експерти твърдят, че демонстрацията на работещо и модерно ядрено оръжие би могла да бъде използвана като средство за укрепване на позициите пред потенциални противници или съюзници, особено на фона на обстановката на повишена несигурност в света.

Анализатори все пак предупреждават, че ако една от ядрените сили започне изпитания, това може да предизвика ефект на доминото, при който останалите ядрени страни да повторят същия сценарий — подобно на класическата надпревара във въоръжаването от Студената война, отбелязва американското сп. "Атлантик". Такава динамика би могла да доведе до крах на стабилността на международната система и да затрудни потенциални мирни инициативи.

Ключов остава въпросът доколко настоящата система на международните отношения ще бъде способна да предотврати ескалация от подобен тип — дали чрез дипломатически механизми, стриктно прилагане на международните договори или чрез нови договори за стратегически контрол — преди да сме станали свидетели на първите ядрени опити след продължил почти три десетилетия мораториум, заключава изданието.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Ядрени изпитания Ядрена надпревара Геополитическо напрежение Контрол на ядрените оръжия Международни договори Ядрени сили Стратегическа стабилност Неразпространение на оръжия Мораториум върху изпитанията Ядрено възпиране
Последвайте ни

По темата

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Пет места, в които вашата котка може да се побере

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 19 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 15 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 8 минути

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 23 минути

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 42 минути

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 42 минути

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 57 минути

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

<p>Бони Блу обяви бременност след &bdquo;мисията за зачеване&ldquo; с 400 мъже</p>

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже, мрежата гръмна: „Лъжа!“

Свят Преди 1 час

Според видеото, по-късно Блу е посетила частен преглед. В клипа се вижда как лице, което вероятно е сонографист - чието лице е покрито със синя ски маска - ѝ показва ехографска снимка на iPad. Необичайната обстановка веднага предизвика скептицизъм онлайн

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

България Преди 1 час

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Свят Преди 1 час

По време на конференцията на началника на отбраната тя определи анализа на въоръжените сили като задълбочен и критичен

.

Успешният сезон в ХоРеКа започва месеци по-рано

Любопитно Преди 2 часа

В ХоРеКа дигитализацията не е само внедряване на платформа, а изграждане на управленски навици и ясна оперативна структура

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

България Преди 2 часа

Дюлгеров изрази съжаление към семейството на загиналите, включително оцелялото седемгодишно дете

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Любопитно Преди 2 часа

Заключенията на най-новото изследване предполагат умишлен епизод на мащабно, селективно избиване, насочено основно към жени и деца

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян започна романтични отношения с автомобилния състезател Луис Хамилтън, който е бил и близък приятел на Кание

<p>Маймунката Пънч, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент</p>

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Свят Преди 2 часа

Пънч не е просто поредната интернет знаменитост от животинския свят – той е напомняне за важността на емоционалната храна

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

СО ще обжалва решението на АССГ за строителството на "Paradise Tower"

България Преди 2 часа

Действащият подробен устройствен план е одобрен през 2017 г. с решение на Столичния общински съвет

Ирански военен хеликоптер се разби в Исфахан

Ирански военен хеликоптер се разби в Исфахан

Свят Преди 2 часа

На мястото на катастрофата е избухнал пожар, който вече е овладян

<p>Световните лидери с послания 4 години след началото на войната в Украйна (ОБЗОР)</p>

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Свят Преди 3 часа

Четири години след началото на войната международната общност потвърждава солидарността си с Украйна и подкрепата срещу руската агресия

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Три причини да се завърнеш към моногамията

Edna.bg

Катаджии глобиха риалити героинята Мирела Илиева

Edna.bg

Суперкомпютър изчисли шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

Gong.bg

Съдийската комисия призна за груба грешка

Gong.bg

Арестуваха четирима българи в Гърция за трафик на хора, отвличане и изнасилване

Nova.bg

СГП: Постъпиха три сигнала за оказан натиск от служебния вътрешен министър

Nova.bg