Любопитно

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

24 февруари 2026, 12:55
Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден
Източник: iStock/GettyImages

Л юбимите ви добавки за чай може да изглеждат безопасни, но в действителност те са неусетно вредни за организма. Ето какво да избягвате при приготвянето на напитката.

Много сметана или мляко

Млякото или сметаната могат частично да свържат полифенолите в чая чрез протеини (казеин), което леко намалява бионаличността им за организма. Ефектът обаче не е достатъчно силен, за да направи чая с мляко вреден – той все пак съдържа антиоксиданти, кофеин и други полезни вещества.

Ако искате да увеличите максимално антиоксидантните ползи, най-добре е да пиете чая си без мляко. Ако обаче вкусът или комфортът при пиене са важни за вас, малко сметана или мляко няма да навредят. Можете също така да добавите горещо мляко към чая накрая и да не го запарвате дълго.

Захар

Захарта увеличава калориите и бързо повишава нивата на кръвната захар, а също така може частично да неутрализира антиоксидантните свойства на чая. Най-полезно е да се пие чай без захар или с малко количество естествени подсладители (като мед, който се добавя след охлаждане, за да се запазят ензимите)

Освен това, температурата на водата и продължителността на запарване влияят върху съдържанието на катехини и други полезни вещества. За да запазите целостта на чая и да запазите неговите полифеноли непокътнати, променете вкуса му с подправка като канела.

Полезни съставки, които превръщат чая в еликсир
6 снимки
лимон
мед
мента чай лимони джинджифил
джинджифил

Етерични масла

Етеричните масла са много концентрирани, дори няколко капки могат да раздразнят лигавицата на стомаха или устата, а някои масла дори могат да бъдат токсични, когато се приемат вътрешно.

Повечето масла са несмесваеми с вода, така че не се разтварят равномерно в чая, а се събират на капки по повърхността. Етеричните масла имат изключително интензивен вкус и аромат, които лесно „заглушават“ вкуса на чая и могат да причинят дискомфорт. Една капка етерично масло от мента е еквивалентна на приблизително 26 чаши чай от мента и може да причини сериозни проблеми, ако се консумира.

Предварително преварена вода

Оставянето на вода в чайника и повторното ѝ кипване няма да е от полза за чая. Ако водата е престояла дълго време или е била варена повече от веднъж, чаят ще бъде безвкусен.

Също така, уверете се, че водата не е твърде гореща, тъй като това може да изгори ароматните съединения в чая. Ако водата не е достатъчно гореща, ароматните съединения няма да се освободят правилно в чая.

Чаени пакетчета

Най-добре е да използвате насипен чай, а не пакетчета чай. Този подход осигурява по-богат, по-интензивен вкус и може да бъде по-полезен.

Пиенето на чай, приготвен от найлонови торбички, може да доведе до поглъщане на милиарди микро- и наночастици пластмаса. Много торбички чай съдържат микропластмаси, които при излагане на гореща вода се отделят в чая, представлявайки риск за здравето.

Какво обаче можем да добавим към чая – вижте в нашата галерия.

По темата

Източник: rbc.ua    
вредни добавки за чай приготвяне на чай мляко в чая захар в чая етерични масла вода за чай чаени пакетчета микропластмаси антиоксиданти здравословен чай
Последвайте ни
Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 19 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 15 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 7 минути

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 22 минути

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 41 минути

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 41 минути

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 56 минути

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

<p>Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в ИК</p>

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Свят Преди 1 час

Депутатите повторно подкрепиха ограничението до 20 секции в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС; предстои окончателно гласуване в пленарната зала

<p>Защо&nbsp;ядрените сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания (ОБЗОР)</p>

Защо големите ядрени сили започнаха да говорят за възобновяване на ядрените изпитания

Свят Преди 1 час

Анализатори предупреждават, че това развитие може да доведе до началото на нова ядрена надпревара

Арест на четирима българи в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Арест на четирима българи в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Свят Преди 1 час

Задържаните са обвинени, че са държали сънародници против волята им и са ги използвали за работа в земеделски стопанства

<p>Бони Блу обяви бременност след &bdquo;мисията за зачеване&ldquo; с 400 мъже</p>

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже, мрежата гръмна: „Лъжа!“

Свят Преди 1 час

Според видеото, по-късно Блу е посетила частен преглед. В клипа се вижда как лице, което вероятно е сонографист - чието лице е покрито със синя ски маска - ѝ показва ехографска снимка на iPad. Необичайната обстановка веднага предизвика скептицизъм онлайн

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

Краят на винетките идва! След 2030 г. ще плащаме на километър

България Преди 1 час

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Свят Преди 1 час

По време на конференцията на началника на отбраната тя определи анализа на въоръжените сили като задълбочен и критичен

.

Успешният сезон в ХоРеКа започва месеци по-рано

Любопитно Преди 2 часа

В ХоРеКа дигитализацията не е само внедряване на платформа, а изграждане на управленски навици и ясна оперативна структура

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

България Преди 2 часа

Дюлгеров изрази съжаление към семейството на загиналите, включително оцелялото седемгодишно дете

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Археолози откриха древен масов гроб на жени и деца

Любопитно Преди 2 часа

Заключенията на най-новото изследване предполагат умишлен епизод на мащабно, селективно избиване, насочено основно към жени и деца

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян започна романтични отношения с автомобилния състезател Луис Хамилтън, който е бил и близък приятел на Кание

<p>Маймунката Пънч, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент</p>

Една популярна маймунка, нейната плюшена играчка и един 70-годишен експеримент: Какво ни казва Пънч за теорията на привързаността

Свят Преди 2 часа

Пънч не е просто поредната интернет знаменитост от животинския свят – той е напомняне за важността на емоционалната храна

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Три причини да се завърнеш към моногамията

Edna.bg

Катаджии глобиха риалити героинята Мирела Илиева

Edna.bg

Суперкомпютър изчисли шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

Gong.bg

Съдийската комисия призна за груба грешка

Gong.bg

Арестуваха четирима българи в Гърция за трафик на хора, отвличане и изнасилване

Nova.bg

СГП: Постъпиха три сигнала за оказан натиск от служебния вътрешен министър

Nova.bg