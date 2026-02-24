Свят

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

Хронология на съпротивата: Как Украйна оцеля, защо Западът се поколеба и какъв нов световен ред се ражда от руините на Бахмут и Мариупол

24 февруари 2026, 06:29

Н а 24 февруари 2022 г., в 05:00 ч. сутринта, звукът от крилати ракети над Киев сложи край на една ера и постави началото на най-кървавия конфликт в Европа от осем десетилетия насам. Днес, четири години по-късно, Украйна не е просто бойно поле, а фронтова линия на нов световен ред. Как стигнахме дотук?

(Във видеото: Н.Пр.Олеся Илашчук: Украйна иска мир, но никога няма да приеме унизителни условия)

2022: Годината на съпротивата и рухналите митове

Първите часове на инвазията бяха белязани от убеждението на Москва, че Киев ще падне за три дни. Руската „Специална военна операция“ започна масирано от три посоки, но се сблъска с нещо неочаквано – единна нация, готова на всичко.

Провалът при Гостомел: Елитните руски десантчици не успяха да овладеят летището край Киев, което предотврати въздушния мост към столицата. Образите на изоставените руски колони и „призрака на Киев“ станаха първите символи на съпротивата.

Година след началото на руската инвазия в Украйна - ключови моменти от войната

Стигмата „Буча“: След изтеглянето на руските сили от север, светът видя ужаса в Буча и Ирпин. Това промени всичко – преговорите станаха почти невъзможни, а Западът започна да изпраща тежко оръжие.

Мариупол – украинската Термопили: Градът бе заличен, но защитниците на „Азовстал“ издържаха 82 дни под земята, ангажирайки огромни руски ресурси.

Есенният обрат: Украйна шокира военните анализатори с „мълниеносна“ контраофанзива в Харковска област, освобождавайки Купянск и Изюм за дни. Малко по-късно руският флаг бе свален и от Херсон – единствената регионална столица, която Москва успя да окупира.

2023: Месомелачката и окопната реалност

Ако първата година бе на движението, втората стана година на изтощението. Войната придоби облика на Първата световна – кал, бетон и артилерийски дуели.

Бахмут и възходът на „Вагнер“: Малкият град в Донбас се превърна в „месомелачка“. Десетки хиляди загинаха за всяка улица. Евгений Пригожин използва затворници в самоубийствени атаки, а когато градът падна през май, от него бе останал само прах.

Три години война в Украйна: Загубена ли е надеждата за мир

Бунтът срещу Москва: На 24 юни 2023 г. Русия бе на ръба на гражданска война. Походът на „Вагнер“ към Москва развенча мита за монолитната власт на Кремъл, макар и само за 24 часа.

Лятното разочарование: Контраофанзивата, подкрепена от танкове „Леопард“ и „Брадли“, се разби в „Линията Суровикин“. Милиони мини и руското превъзходство във въздуха спряха украинския устрем, превръщайки конфликта в позиционна война.

2024: Дронове, Авдеевка и пренасяне на войната в Русия

Третата година превърна технологиите в решаващ фактор. Небето се изпълни с FPV-дронове, които направиха придвижването на техника почти невъзможно през деня.

Краят на Авдеевка: След месеци на кървави атаки, Русия превзе крепостта Авдеевка, възползвайки се от критичния недостиг на снаряди в Украйна заради забавената помощ от САЩ.

Курският шок: През август 2024 г. Киев изигра вабанк. Украинските части нахлуха в Курска област, окупирайки руска територия за първи път от 1941 г. насам. Ходът унищожи руските „червени линии“ и принуди Москва да изтегли сили от Донбас.

Смяна на караула: Генерал Валерий Залужни, „Железният генерал“, бе заменен от Александър Сирски. Това бе болезнен, но политически необходим ход за Зеленски, който търсеше нов импулс на фронта.

2025-2026: Глобализация и „Интернационалът на санкционираните“

През последната година конфликтът излезе далеч извън границите на Европа.

"Русия сама предприе фатална стратегическа катастрофа през февруари 2022 г."

Севернокорейският легион: Потвърденото участие на над 12 000 войници от КНДР на страната на Русия легитимира конфликта като глобален. Пхенян се превърна в основен оръжеен склад за Москва, в замяна на ядрени технологии.

Ракетна ескалация: Даването на „зелена светлина“ за използване на ATACMS и Storm Shadow за удари дълбоко в Русия доведе до ответни удари с нови балистични ракети от страна на Русия (като „Орешник“), вдигайки залoзитe до краен предел.

Енергийната изолация: Германия и Централна Европа платиха висока цена за независимостта си от руския газ – рецесия и политическа нестабилност, но Кремъл загуби най-силния си икономически лост завинаги.

Тъжната статистика на четирите години

Човешката цена: Макар данните да са секретни, западни разузнавания оценяват общите загуби (убити и ранени) на над 500 000 души от двете страни.

Демографска катастрофа: Над 6 милиона украинци са бежанци в Европа, а милиони са вътрешно разселени.

Финансова пропаст: Помощта от Запада надхвърли 350 милиарда долара, но възстановяването на Украйна ще изисква близо трилион.

Разширяването на НАТО: Владимир Путин започна войната, за да спре НАТО, но днес Алиансът има два нови члена (Финландия и Швеция) и границата му с Русия е двойно по-дълга.

Какво предстои?

Днес, 24 февруари 2026 г., светът е уморен, но не и примирен. Влизането на Доналд Тръмп в Белия дом (през 2025 г.) промени динамиката на преговорите, но „замразяването“ на конфликта изглежда трудно при сегашните позиции на фронта.

Атаката, която изненада Русия и новата тактика на Украйна

Украйна е по-разрушена, но и по-единна от всякога в своята европейска идентичност. Русия е по-изолирана, но преминала изцяло на военни релси. Победителят все още не е ясен, но едно е сигурно – светът от 23 февруари 2022 г. никога няма да се завърне.

Война в Украйна Руска инвазия Геополитически промени Украинска съпротива Разширяване на НАТО Военни технологии Западна военна помощ Икономически санкции Хуманитарна катастрофа Ключови фронтове
