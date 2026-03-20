Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Позовавайки се на източници от датското правителство и армията, както и сред европейските съюзници, DR съобщава, че са били доставени и запаси от кръв за лечение на ранени в случай на бойни действия

20 март 2026, 09:25
Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери"

НАТО разполага още една система „Пейтриът" в Южна Турция

Д атски войници, изпратени в Гренландия през януари, са били подготвени да взривят ключови летищни писти заради опасения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да нахлуе в арктическия остров, съобщава датската обществена медия DR, цитирана от Би Би Си (BBC).

Позовавайки се на източници от датското правителство и армията, както и сред европейските съюзници, DR съобщава, че са били доставени и запаси от кръв за лечение на ранени в случай на бойни действия.

Вестник Financial Times съобщи, че двама европейски служители по-късно са потвърдили информацията. Датското министерство на отбраната е заявило пред BBC, че „няма коментар“.

Високопоставен датски военен служител, говорещ анонимно, е казал пред BBC, че „само ограничен брой хора биха били наясно с операцията поради съображения за сигурност“.

И САЩ, и Дания са членове на НАТО, а въпросът за Гренландия, полуавтономна част от Дания, дълбоко е разделил Вашингтон и неговите европейски съюзници. Тръмп нееднократно е заявявал, че иска да анексира Гренландия по време на втория си президентски мандат. Лидерите на Гренландия и Дания многократно са отхвърляли исканията му за придобиване на острова.

DR съобщава, че е базирала своя репортаж на 12 източника от най-високите нива на датското правителство и армията, както и на източници сред съюзниците на Дания във Франция и Германия. Те са казали на медията, че Копенхаген е поискал от Париж и Берлин, както и от скандинавските държави, политическа подкрепа за справяне с Тръмп чрез демонстриране на силна европейска солидарност и провеждане на повече съвместни военни дейности в Гренландия. 

Но според източниците ситуацията е ескалирала на 3 януари, когато елитни американски сили са заловили венецуелския президент Николас Мадуро при светкавична операция в столицата Каракас.

На следващия ден Тръмп е казал пред репортери, че ще „се занимава с Гренландия след около два месеца“ и е повторил, че „се нуждаем от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. Тя е толкова стратегическа“, като е добавил без да представя доказателства: „В момента Гренландия е покрита с руски и китайски кораби навсякъде“.

Високопоставен източник от датските служби за сигурност е казал пред DR, че „когато Тръмп продължава да казва, че иска да поеме контрола над Гренландия, а след това се случи това, което се случи във Венецуела, трябваше да вземем всички сценарии насериозно“.

Междувременно европейски служител е казал пред Financial Times: „След Венецуела те (бел.ред. американците)смятаха, че могат да ходят по вода. Нека да вземем това нещо и тази страна“.

Скоро след това малък военен контингент от датски, френски, германски, норвежки и шведски войници е бил прехвърлен със самолет в столицата на Гренландия Нуук и в Кангерлусак, където има летище. По това време френският президент Еманюел Макрон е заявил, че първоначалният контингент ще бъде подсилен със „сухопътни, въздушни и морски средства“.

DR съобщава, че последващо разполагане е включвало елитни датски войници и френски контингент, обучен за водене на бойни действия в студени и планински райони. Датски самолети и френски военноморски съд са били изпратени към Северния Атлантик.

Разполагането е било представено като част от ръководени от Дания съвместни военни учения, наречени Operation Arctic Endurance, но истинската причина е била подготовка за възможна американска инвазия, съобщава DR.

Дания е взела решение нейните войници да се сражават, ако САЩ нахлуят, като също така са били подготвени да взривят пистите в Нуук и Кангерлусак, за да попречат на американски военни самолети да кацнат там, съобщава медията.

„Цената за САЩ трябваше да бъде повишена. САЩ трябваше да извършат враждебен акт, за да получат Гренландия“, е казал източник от датската отбрана пред медията, като е признал, че е малко вероятно войските да могат да отблъснат американска атака.

На 21 януари Тръмп, който по-рано отказа да изключи използването на сила за завземане на Гренландия, заяви на Световния икономически форум в Давос: „Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е едно място, наречено Гренландия“.

Оттогава Тръмп заяви, че търси „незабавни преговори“, за да се намери компромис и допълнително да се намали напрежението.

Източник: BBC    
Гренландия Доналд Тръмп Датска отбрана Американска инвазия Военни приготовления Летищни писти НАТО Европейска солидарност Арктика Анексиране
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
<p>Създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите</p>

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

България Преди 21 минути

То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от ЦИК на окончателните изборни резултати

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Любопитно Преди 27 минути

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

България Преди 1 час

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Любопитно Преди 1 час

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Любопитно Преди 2 часа

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

България Преди 2 часа

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

<p>Омбудсманът&nbsp;организира среща заради високите сметки за ток</p>

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща заради високите сметки за ток

България Преди 2 часа

Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

България Преди 2 часа

,

Светът трябваше да свърши 5 пъти: Невероятните истории на хората, които спасиха човечеството, нарушавайки заповеди

Любопитно Преди 3 часа

Тези случаи подчертават влиянието на индивидуалните решения върху историята

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Любопитно Преди 3 часа

Формулата 4=10: Как да превърнем няколко дни отпуск в десетдневна пролетна ваканция

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

На Първа пролет: Дъжд, сняг и до -6°

България Преди 3 часа

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Свят Преди 11 часа

Инцидентът се разследва

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Свят Преди 11 часа

Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Свят Преди 11 часа

Организацията призовава обществеността за търпение, докато продължава разследването

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Скарлет Йохансон стана полицай в новия „Екзорсист“! Холивуд готви хит

Edna.bg

Как да презаредиш батериите в края на работната седмица

Edna.bg

НА ЖИВО: Започва Конгресът на БФC

Gong.bg

Богатство!

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg