Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Д атски войници, изпратени в Гренландия през януари, са били подготвени да взривят ключови летищни писти заради опасения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да нахлуе в арктическия остров, съобщава датската обществена медия DR, цитирана от Би Би Си (BBC).

Позовавайки се на източници от датското правителство и армията, както и сред европейските съюзници, DR съобщава, че са били доставени и запаси от кръв за лечение на ранени в случай на бойни действия.

Вестник Financial Times съобщи, че двама европейски служители по-късно са потвърдили информацията. Датското министерство на отбраната е заявило пред BBC, че „няма коментар“.

Високопоставен датски военен служител, говорещ анонимно, е казал пред BBC, че „само ограничен брой хора биха били наясно с операцията поради съображения за сигурност“.

И САЩ, и Дания са членове на НАТО, а въпросът за Гренландия, полуавтономна част от Дания, дълбоко е разделил Вашингтон и неговите европейски съюзници. Тръмп нееднократно е заявявал, че иска да анексира Гренландия по време на втория си президентски мандат. Лидерите на Гренландия и Дания многократно са отхвърляли исканията му за придобиване на острова.

DR съобщава, че е базирала своя репортаж на 12 източника от най-високите нива на датското правителство и армията, както и на източници сред съюзниците на Дания във Франция и Германия. Те са казали на медията, че Копенхаген е поискал от Париж и Берлин, както и от скандинавските държави, политическа подкрепа за справяне с Тръмп чрез демонстриране на силна европейска солидарност и провеждане на повече съвместни военни дейности в Гренландия.

Но според източниците ситуацията е ескалирала на 3 януари, когато елитни американски сили са заловили венецуелския президент Николас Мадуро при светкавична операция в столицата Каракас.

На следващия ден Тръмп е казал пред репортери, че ще „се занимава с Гренландия след около два месеца“ и е повторил, че „се нуждаем от Гренландия от гледна точка на националната сигурност. Тя е толкова стратегическа“, като е добавил без да представя доказателства: „В момента Гренландия е покрита с руски и китайски кораби навсякъде“.

Високопоставен източник от датските служби за сигурност е казал пред DR, че „когато Тръмп продължава да казва, че иска да поеме контрола над Гренландия, а след това се случи това, което се случи във Венецуела, трябваше да вземем всички сценарии насериозно“.

Междувременно европейски служител е казал пред Financial Times: „След Венецуела те (бел.ред. американците)смятаха, че могат да ходят по вода. Нека да вземем това нещо и тази страна“.

Скоро след това малък военен контингент от датски, френски, германски, норвежки и шведски войници е бил прехвърлен със самолет в столицата на Гренландия Нуук и в Кангерлусак, където има летище. По това време френският президент Еманюел Макрон е заявил, че първоначалният контингент ще бъде подсилен със „сухопътни, въздушни и морски средства“.

DR съобщава, че последващо разполагане е включвало елитни датски войници и френски контингент, обучен за водене на бойни действия в студени и планински райони. Датски самолети и френски военноморски съд са били изпратени към Северния Атлантик.

Разполагането е било представено като част от ръководени от Дания съвместни военни учения, наречени Operation Arctic Endurance, но истинската причина е била подготовка за възможна американска инвазия, съобщава DR.

Дания е взела решение нейните войници да се сражават, ако САЩ нахлуят, като също така са били подготвени да взривят пистите в Нуук и Кангерлусак, за да попречат на американски военни самолети да кацнат там, съобщава медията.

„Цената за САЩ трябваше да бъде повишена. САЩ трябваше да извършат враждебен акт, за да получат Гренландия“, е казал източник от датската отбрана пред медията, като е признал, че е малко вероятно войските да могат да отблъснат американска атака.

На 21 януари Тръмп, който по-рано отказа да изключи използването на сила за завземане на Гренландия, заяви на Световния икономически форум в Давос: „Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е едно място, наречено Гренландия“.

Оттогава Тръмп заяви, че търси „незабавни преговори“, за да се намери компромис и допълнително да се намали напрежението.