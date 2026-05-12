ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работно съвещание с кмета на Стара Загора и бивш член на Изпълнителната комисия (ИК) на партията Живко Тодоров и областното ръководство на структурата на партията в Стара Загора.

По време на срещата беше направен задълбочен анализ на резултатите от парламентарните избори в града.

Както в цялата страна, така и в област Стара Загора предстои провеждането на редовни общински отчетно-изборни събрания през следващия един месец.

На тях трябва да бъдат направени номинации за нови общински ръководства на местните структури на партията в цялата страна, посочват от ГЕРБ.

Заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев остава областен координатор на ГЕРБ-Стара Загора, добавиха от партията.