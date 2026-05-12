Повдигнаха обвинения на кмета на Лом

Предстои Районна прокуратура - Монтана да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия кмет от длъжност

12 май 2026, 16:36
К метът на Лом е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността му, съобщават от прокуратурата.

На 15.04.2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, кметът, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

С действията обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура - Монтана да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия кмет от длъжност.

Източник: Prb.bg    
