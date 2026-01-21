Свят

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили

21 януари 2026, 08:49
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Тръмп показа как превзема Гренландия

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

С ъединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза днес на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп, цитиран от The New York Times.

Тръмп обясни защо е свързал последните си заплахи да поеме контрол над Гренландия с огорчението си, че не е получил Нобеловата награда за мир. Той заявил на норвежкия премиер: "Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мира."

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

"Не позволявайте на никого да ви казва, че Норвегия не контролира нещата, ясно? В Норвегия е!", каза Тръмп пред репортери във вторник. Наградата всъщност се присъжда от независимия Норвежки нобелов институт.

"Те ще кажат: Нямаме нищо общо с това. Пълна шега. Загубили са толкова много престиж", заяви Тръмп за норвежкото правителство.

Президентът бе попитан докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия.

"Ще разберете", отговори кратко той.

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Тръмп каза още, че има планирани множество срещи за Гренландия по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, който трябваше да посети в сряда.

"Имаме много срещи за Гренландия", заяви той и добави: "Мисля, че нещата ще се развият доста добре всъщност."

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.

Вижте в нашата галерия: Северно сияние над Нуук, Гренландия

Северно сияние над Нуук, Гренландия
9 снимки
Северно сияние се вижда в небето над Нуук Гренландия
Северно сияние се вижда в небето над Нуук Гренландия
Северно сияние се вижда в небето над Нуук Гренландия
Северно сияние се вижда в небето над Нуук Гренландия
Източник:  The New York Times, БТА    
Източник:  The New York Times, БТА
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
