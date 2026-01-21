Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

С ъединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза днес на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп, цитиран от The New York Times .

Тръмп обясни защо е свързал последните си заплахи да поеме контрол над Гренландия с огорчението си, че не е получил Нобеловата награда за мир. Той заявил на норвежкия премиер: "Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мира."

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

"Не позволявайте на никого да ви казва, че Норвегия не контролира нещата, ясно? В Норвегия е!", каза Тръмп пред репортери във вторник. Наградата всъщност се присъжда от независимия Норвежки нобелов институт.

"Те ще кажат: Нямаме нищо общо с това. Пълна шега. Загубили са толкова много престиж", заяви Тръмп за норвежкото правителство.

NOW - Trump: "I think God is very proud of the job I've done." pic.twitter.com/JdYHbq89dc — Disclose.tv (@disclosetv) January 20, 2026

Президентът бе попитан докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия.

"Ще разберете", отговори кратко той.

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Тръмп каза още, че има планирани множество срещи за Гренландия по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, който трябваше да посети в сряда.

"Имаме много срещи за Гренландия", заяви той и добави: "Мисля, че нещата ще се развият доста добре всъщност."

Той също така намекна, че усилията му за придобиване на нови територии може да не са приключили.

