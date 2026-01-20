Тръмп показа как превзема Гренландия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес публикува колаж в социалната си мрежа Трут сошъл, който показва как забива флага на САЩ в Гренландия.

На изображението, което изглежда е генерирано с изкуствен интелект, той е следван от вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио. Тримата са облечени в черни костюми.

На фона на заснежения, скалист пейзаж, който трябва да изобразява арктическия остров, има и поставен знак, на който е изписано: "Гренландия, територия на САЩ, създадена през 2026 г."

Доналд Тръмп иска да купи Гренландия

Темата за американското придобиване на Гренландия не е нова, нито е лишена от исторически прецеденти.

През 1867 г. в рамките на федералното правителство на САЩ се обсъжда закупуване на Гренландия по подобие на сделката за Аляска, подкрепено от държавния секретар Уилям Х. Сюард. Темата отново е повдигната през 1910 г. След Втората световна война САЩ поддържат постоянно поне една военна база в Гренландия.

Първите официални опити на САЩ за придобиване на стратегически важния арктически остров датират от средата на XX век. През 1946 г., в периода след Втората световна война, президентът Хари Труман предлага на Дания сумата от 100 милиона долара за закупуване на Гренландия. Дания отхвърля това предложение.

През 1955 г. командването на въоръжените сили на САЩ предлага отново придобиването на Гренландия.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Десетилетия по-късно, през 2019 г. по време на първия си президентски мандат, Доналд Тръмп подновява интереса към Гренландия. Тогава темата е обсъждана с негови съветници, като се изтъкват геополитически и ресурсни мотиви. Въпреки първоначалните разговори, конкретни действия по придобиване не са предприети, а датските власти отново заявяват, че островът не се продава.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп отново поставя темата на дневен ред. Той неколкократно подчертава необходимостта САЩ да поемат контрола над Гренландия, аргументирайки се с националната сигурност и потенциала за възпиране на Русия и Китай в Арктика. Конкретните действия включват назначаването на Джеф Ландри, губернатора на Луизиана, за специален пратеник на САЩ за Гренландия през декември 2025 г. Този ход предизвика незабавна официална реакция от страна на Дания, която привиква американския посланик в Копенхаген за разяснения.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

Гренландските политически партии също така излизат с единна позиция, отхвърляйки американските претенции и заявявайки, че бъдещето на Гренландия принадлежи на нейния народ. В отговор на европейското несъгласие, Тръмп не изключва възможността за налагане на мита, както и използване на други икономически или дори военни мерки, за да постигне целта си.