„Искам незабавни преговори за Гренландия“- Доналд Тръмп пред лидерите на света

В ъпреки че имаше технически проблем със самолета си, американският президент Доналд Тръмп дойде на Световния икономически форум в Давос навреме и се качи на подиума, за да се обърне към лидерите на света.

Тръмп излезе на сцената под аплодисментите от тълпата.

Той каза, че се обръща към бизнес лидери, приятели и „няколко врагове“. Той носи „феноменални новини“ от Америка, казва той, хвалейки се с икономически данни и затворена граница в САЩ.

„Икономиката е в разцвет“, каза той. „Хората се справят много добре. Много са доволни от мен“, добави Тръмп.

Тръмп твърди, че за една година е намалил месечния търговски дефицит на САЩ със 77% без инфлация - нещо, което според него, всички са казвали, че било невъзможно.

Той заяви, че САЩ строят стоманодобивни заводи из цялата страна и са сключили исторически търговски сделки с партньори, покриващи 40% от цялата търговия на САЩ. Това включва търговски сделки със страни в Европа, Япония и Южна Корея, особено за петрол и газ.

Той казва, че тези сделки са увеличили богатството и са довели до бум на фондовите пазари, не само в САЩ, но и в други страни, които са сключили тези сделки.

„Когато САЩ вървят нагоре, вие следвате“, добавя той.

След като говори за американската икономика, президентът Доналд Тръмп остро критикува „някои места“ в Европа.

Американският държавен глава заяви, че вече „не може да познае Европа“, добавяйки: „Обичам Европа, искам да видя как прави добро, но не върви в правилната посока“.

„И можем да спорим за това, но няма спор“, каза той. „Приятели се връщат от различни места. Не искам да обиждам никого и да казвам, че не го разпознавам. И това не е по положителен начин. Това е по много негативен начин. И аз обичам Европа и искам да видя как Европа се развива добре. Но не се движи в правилната посока“.

Той спомена „неконтролирана масова миграция“ и рекордни бюджетни и търговски дефицити. „Части от нашия свят се унищожават пред очите ни и лидерите не правят нищо по въпроса“, каза Тръмп, но не дава подробности за това.

„Експерти твърдят, че моите планове ще причинят рецесия и голяма инфлация, но ние доказахме, че те грешат“, добави още той.

За Гренландия

Тръмп насочи вниманието си към Гренландия, казвайки: „Щях да пропусна темата в речта си, но мисля, че щях да бъда оценен много негативно“. Тръмп заяви, че изпитва „огромно уважение“ към хората от Гренландия и Дания.

Той нарече Гренландия „огромна, почти необитаема и неразвита страна, която стои незащитена“. Президентът на САЩ каза още, че „в Гренландия няма такова нещо като редкоземни материали. Важното е нейната стратегическа национална сигурност и международна сигурност“.

„Искам незабавни преговори за придобиване на Гренландия“, казва Тръмп.

Той обясни, че американските президенти се опитват да купят Гренландия от близо два века. Доналд Тръмп е категоричен, че на острова „няма и следа“ от Дания и че Дания харчи по-малко пари от обещаното за Гренландия.

Тръмп изнесе лекция по история на Втората световна война, заявявайки, че САЩ „спасиха“ Гренландия и никога не е трябвало да я изоставят.

„Спасихме Гренландия“, каза той, наричайки самоуправляващата се датска територия „голямо, красиво парче лед“.

„След войната върнахме Гренландия на Дания. Колко глупави бяхме да направим това?“, каза той, добавяйки, че Дания е „неблагодарна“ за това днес.

Превземането на острова, който според него стои „незащитен“, е стратегически императив за Вашингтон, твърди той. „Само Съединените щати могат да защитят това... гигантско парче лед, да го развият и подобрят“.

„Всички щяхте да говорите немски без Америка“

Ако не беше американската намеса във Втората световна война, участниците в Давос щяха да говорят немски, „и може би малко японски“, каза Доналд Тръмп в речта си. Сега, каза той, светът е изправен пред още по-големи рискове. И американската сила е много по-важна. Просто попитайте венецуелския режим.

„Преди две седмици видяха оръжия, за които никой никога не е чувал“, каза той. „Не успяха да стрелят срещу нас нито един път. Казаха: „Какво се е случило? Всичко беше объркано“. Казаха: „Прицелили сме се. Натисни спусъка“. И нищо не се случи“.

Тръмп най-накрая изключи използването на сила за превземане на Гренландия. Това беше като въздишка на облекчение, чута в цяла Европа.

„Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и мощ там, където, честно казано, бихме били неудържими. Но няма да го направя“, каза той.

„Хората си мислеха, че ще използвам сила. Не е нужно да използвам сила. Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е място, наречено Гренландия“, каза той.

Тръмп заяви, че Канада не би съществувала без САЩ в послание, насочено директно към Отава.

Доналд Тръмп заяви, че Гренландия има избор.

„Можете да кажете „да“ и ние ще бъдем много благодарни, или можете да кажете „не“ и ние ще запомним“, казва той.

„Силна и сигурна Америка означава силно НАТО“, добавя той.

„Канада живее благодарение на Съединените щати“, каза той. „Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш изявления“, добави той, очевидно визирайки канадския премиер.

За войната в Украйна

„Големият красив“ Атлантически океан означава, че отговорността за прекратяване на войната на Русия в Украйна е на Европа, а не на САЩ, заяви Доналд Тръмп в речта си.

„Нямаме нищо общо с това“, каза той.

Президентът, който направи прекратяването на почти четиригодишната война на Владимир Путин централна част от външнополитическите си перспективи, ясно заяви, че не е доволен от нивото на благодарност на Европа.

„Какво получават Съединените щати от цялата тази работа? Всички тези пари? Освен смърт, разрушения и огромни суми пари, които отиват при хора, които не оценяват това, което правим? Те не оценяват това, което правим“, каза той. „Говорейки за НАТО, говоря за Европа“.

Тръмп е категоричен, че НАТО ще помогне за нейното спиране. „Те трябва да спрат тази война, защото твърде много хора умират, ненужно умират“, казва той, добавяйки, че Путин и Зеленски искат да сключат сделка.

Тръмп казва, че ще помогне на Европа и НАТО в това, каза той, и всичко, което иска, е „парче лед“, което изглежда се отнася до Гренландия.

Той го нарича малка молба в сравнение с това, което САЩ са дали на НАТО.

Той казва, че САЩ ще бъдат на 100% до НАТО, но не е сигурен дали съюзниците ще върнат услугата.

Дори докато оказва натиск върху Европа да отговаря за войната на Русия в Украйна, Доналд Тръмп казва, че все още работи по това да я прекрати сам. „Това е ужасна война“, каза той в речта си. „Това е най-лошата от Втората световна война насам. Те продължават, ще надминат Втората световна война. Числата са потресаващи, колко хора са загубили. Те не искат да говорят за това.“

Тръмп каза на публиката, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в сряда и че „се занимава с президента Путин“. „Правейки го, помагам на Европа. Помагам на НАТО и до последните няколко дни, когато им казах за Исландия (той има предвид Гренландия), те ме обичаха. Наричаха ме татенце“.

За разногласията си с френския президент Еманюел Макрон

Тръмп се подигра с избора на френския президент Еманюел Макрон да носи слънчеви очила, когато произнесе реч в Давос поради проблем с очите.

„Гледах го вчера с тези красиви слънчеви очила. Какво, по дяволите, се случи?“, каза Тръмп.

Френски представители заявиха, че Макрон има спукан кръвоносен съд в окото си. През последните дни той се появява публично с авиаторски слънчеви очила.

Тръмп говори и за намаляването на цената на лекарствата, отпускани с рецепта, в САЩ. Относно митата, той казва, че ги е използвал, за да получи третиране като облагодетелствана нация за цените на лекарствата.

Той казва, че го е направил, за да си осигури достъп до стоки, без да се налага да плаща 13, 14, 15 пъти повече от някои други страни.

Той разказва разговор, който е провел с френския президент Еманюел Макрон - и как той е заплашил да въведе мита върху френски стоки, освен ако Макрон не се съгласи с исканията на Тръмп за цените на лекарствата.

Той казва, че САЩ няма да субсидират целия свят. Ще платим каквато и да е най-ниската цена по целия свят, казва той. Той казва, че поради това цените на лекарствата ще паднат навсякъде.

„Без мита нямаше да мога да го направя“.

Още от Тръмп за митата - той казва, че ги е наложил на различни страни с големи икономически дефицити. „Всички вие сте страна по тях, в някои случаи сте тяхна жертва, но в крайна сметка това е справедливо и повечето от вас го осъзнават“, казва той.

В някои случаи, като например в Швейцария, Тръмп казва, че първоначално е наложил 30% мито, преди да го намали, защото не иска да нарани хората. Той казва, че „САЩ държат целия свят на повърхността“ и трябва да плащат най-ниския лихвен процент от всички страни.

В речта си в Давос Доналд Тръмп далеч надхвърли обичайната си реторика за имиграцията, като остро критикува сомалийската общност в Минесота и се противопоставя на „масовия внос“ на „чужди култури, които никога не са успели да изградят свое собствено успешно общество“.

„Взимаме хора от Сомалия“, каза той. „А Сомалия е провалена страна, тя не е нация, няма правителство, няма полиция, няма армия, няма нищо“, отсече той.

По-рано днес самолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп Еър Форс 1 се приземи на летището в Цюрих, Швейцария. Първото събитие в програмата на Тръмп за деня беше прием с бизнес лидери, преди по-късно да произнесе реч пред Световния икономически форум. След кацането в Швейцария Тръмп се отправи към хеликоптер, който ще го отведе в Давос.

Еър Форс 1 кацна в Цюрих Източник: БТА/AP

След последните му шокиращи действия и изказвания, целия свят е затаил дъх в очакване на речта на американския държавен глава пред лидерите, събрали се на Световния икономически форум в Давос, в момент, в който трансатлантическите отношения висят на косъм.

В речите си от алпийския курорт във вторник, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и канадският премиер Марк Карни обрисуваха ярка картина на променящия се световен ред.

Европа е на път да разбере кой Доналд Тръмп се е втурнал към швейцарските Алпи. Дали ще бъде продължение на експлозивната персона в социалните медии - или по-помирителна фигура

Преди да отлети за Швейцария, президентът загатна, че има план за Гренландия, от който всички ще бъдат доволни, без да дава никакви подробности.

Трудно е да се види как може да реши толкова спретнато криза, създадена от самия него. Особено такава, в която той настоява, че абсолютно трябва да поеме територия, принадлежаща на член на ЕС и НАТО - за глобална сигурност - и в момент, когато Белият дом отказва да премахне заплахата от военна сила за постигане на тази цел.