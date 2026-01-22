Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

П ред форума в Давос Тръмп говори близо час и каза много на брой неверни неща - най-вече за Гренландия и НАТО. Той претопли и някои от старите си лъжливи твърдения, пише АРД и ги подлага на обстойна проверка, съобщи Deutsche Welle.

В речта си пред Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп излезе с множество фалшиви твърдения – някои от най-важните бяха свързани с актуалната дискусия за Гренландия, на НАТО, за енергийната политика на Китай и други.

Гренландия никога не е принадлежала на САЩ

На няколко пъти Тръмп се спря на присъствието на американските военни в Гренландия, като го обвърза с Втората световна война. Той каза например: „Ние се борихме за Дания – борихме се да я спасим. Всичко, което сега изискват САЩ, е мястото с името Гренландия, което ние сме управлявали преди не толкова дълго време, и след като победихме германците, японците, италианците и другите във Втората световна война, го върнахме на Дания“. Това изказване е подвеждащо, обяснява германската обществена медия.

САЩ са защитавали Гренландия по време на Втората световна война, но те никога не са я притежавали, поради което и не са могли да я върнат. САЩ нито са се борили като независима военна сила за Дания, нито са я „спасявали“ в смисъла на освобождение от германската окупация. Дания е окупирана от нацистка Германия през април 1940 година, в резултат от което Гренландия е отрязана от датската държава. САЩ се намесват, за да попречат на Германия да получи достъп до стратегически изгодното положение на Гренландия и до нейните ценни мини за добив на криолит.

Със съгласието на датския посланик във Вашингтон – който тогава е действал независимо, тъй като Дания е била окупирана, САЩ заявяват готовността си да защитават Гренландия. Американските части изграждат военни бази, метеорологични станции и летища и така ефективно защитават острова от германски контрол, без да променят неговия суверенитет.

След Втората световна война Гренландия остава част от Кралство Дания, макар военният ангажимент на САЩ да продължава по време на Студената война. При строителството на базите не е ставало дума за прехвърляне на собственост.

САЩ са длъжни да защитават Гренландия

Тръмп каза още, че „всичко, което изискваме, е да получим Гренландия, включително правата на собственост, тъй като се нуждаем от тях, за да я защитим“. Това нямало как да стане само с договор за лизинг. Но и тези думи на Тръмп се разминават с истината, отбелязва АРД.

Като част от Кралство Дания за Гренландия важи Договорът на НАТО и неговият член 5, който гласи, че нападение срещу един от съюзниците се смята за нападение срещу всички останали. Освен това САЩ поддържат отбранителни споразумения в Гренландия на базата на двустранно споразумение с Дания. То позволява на американските военни да оперират там, без това да е свързано предаване на суверенитет.

Много държави, включително САЩ, сключват споразумения за лизинг или за изграждане на военни бази с други държави, които позволяват военното им присъствие без териториални права. По официални сведения през 2024 година американското министерството на отбраната е поддържало над 128 военни бази в поне 51 държави. Проучване от 2021 година дори споменава 750 военни бази в 80 държави и области – като например Филипините, където САЩ поддържат бази, без да притежават територия и като съблюдават суверенитета на страната.

Отношенията между САЩ и НАТО

В речта си Тръмп нееднократно спомена НАТО с твърдението, че САЩ никога не били получили нищо от НАТО, макар да плащали най-много. Но и това не е вярно, посочва АРД.

Твърдението, че САЩ не са имали полза от НАТО, противоречи на факта, че след ударите от 11 септември 2001 година много натовски държави оказаха военна и финансова подкрепа на САЩ срещу тероризма – след задействането на член 5 от Договора за НАТО, което тогава стана за първи и засега единствен път в историята на Алианса.

Отбранителните разходи на НАТО са вече значително увеличени

Твърдението на Тръмп, че бил направил за НАТО повече от всеки друг президент, не може директно да бъде потвърдено или опровергано с цифрови данни. Ясно е обаче, че неговите заплахи и намеци да напусне Алеанса или в случай на задействането на член 5 да не се застъпи за други натовски държави, допринесоха за това, че много страни членки от НАТО значително увеличиха разходите си за отбрана. Още по време на първия мандат на Тръмп разходите на европейските натовски държави и Канада нараснаха с 6% през 2017 година и с 18,6% през 2024 г.

Междувременно всички натовски държави са постигнали целта да отделят два процента от БВП за отбрана, посочва германската обществена медия. САЩ остават най-големият вносител в бюджета на НАТО, но останалите страни членки вече значително са наваксали изоставането си. Разходите на САЩ за НАТО по време на първия мандат са били много високи – 70 процента, но не и сто, както твърди Тръмп.

Лъжи за китайската вятърна енергия

Говорейки за вятърната енергия, Тръмп каза, че „една страна губи толкова повече пари и е в по-лошо състояние, колкото повече вятърни турбини има“. И още: „Китай произвежда почти всички вятърни турбини, а аз не открих никакви вятърни паркове там“. Според Тръмп Китай бил много умен, защото продавал вятърните турбини на глупавите хора, без самият той да ги използва. Но и тези твърдения не са верни, изтъква АРД.

В абсолютни числа в Китай се произвежда толкова много вятърна енергия, колкото в никоя друга страна по света. По данни на мозъчния тръст Ember Energy, през 2024 година Китай е произвел от вятъра 992 тераватчаса, което представлява 40 процента от световното производство на този вид енергия. Паралелно Китай продължава да разширява мрежата си от вятърни турбини и соларни инсталации.

Инфлацията в САЩ е почти без промяна

Тръмп каза също, че една година след началото на неговия втори мандат в САЩ инфлация практически нямало. Когато поел властта, инфлацията била „изключително висока“ - най-високата от 48 години насам.

АРД привежда данни, според които през януари 2026 г. инфлацията в САЩ е 2,7%, а през януари 2025, когато Тръмп пое поста президент, е била 3%. За сравнение – в последния месец от управлението на Байдън тя е била 2,9 процента, а от средата на 2023 г. се движи между 3,7 и 2,4 процента. Актуалната инфлация продължава да е над поставената от Федералния резерв цел от две на сто.

Вярно е, че по време на управлението на Байдън през юни 2022 година инфлацията достигна 9,1 процента, което представляваше рекорд за период от 40 години. Но това е две години преди завръщането на Тръмп на президентския пост, като инфлацията спадна рязко още преди това.

Най-големите данъчни облекчения в американската история?

Тръмп заяви, че той е одобрил през юли най-големите данъчни облекчения в американската история. Но и това не е вярно, отбелязва АРД и обяснява, че макар въведените облекчения да са големи, те не са най-големите в историята на САЩ.

Американският сайт за проверка на фактите PolitFact след анализ стига до извода, че от 1980-те години насам това е третият по големина закон за намаляване на данъците. На първо място са реформите, предприети през 1981 година от Роналд Рейгън, следвани от данъчните облекчения, въведени по време на управлението на Барак Обама през 2012 година.

Повторение на „откраднатите“ президентски избори

Още едно фалшиво твърдение на Тръмп, на което се спира германската обществена медия, е едно постоянно повтаряно от него – за уж откраднатите президентски избори през 2020 година. За подобно нещо обаче и до ден днешен няма никакви доказателства, отбелязва АРД.

Тръмп има и претенцията, че от началото на втория си мандат е сложил край на осем различни войни и въоръжени конфликти. Но не всички войни, изредени от Белия дом, действително са прекратени. А сред конфликтите има и един, в който е имало напрежение между държави, но не се е стигнало до военни действия.