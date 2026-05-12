Жители на „Младост" на протест, искат оставката на районния кмет

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица
Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица
Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието
ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Ж ители на столичния район „Младост“ се събраха на протест пред общината срещу плановете да се изгради нова огромна сграда с височина 75 метра до метростанцията на бул. „Александър Малинов“. Гражданите искат и оставката на районния кмет Ивайло Кукурин, предаде БГНЕС. 

Председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров обясни пред журналисти защо е гласувал против решението да се изгради сградата.

„Ние като общински съветници сме и длъжни да се вслушаме в гласа на всички граждани, конкретна тук на „Младост“. Гражданите на „Младост“ много ясно казаха, че те не искат поредната огромна сграда, която да изникне в този квартал“, каза той.

Общинският съветник отбеляза, че докато в другите случаи, когато има частни терени, е много по-трудно да се спрат, тук има почти изцяло общински терен и всъщност работата на общината е в това да защити интересите на своите гражданите, които ясно казват, че не искат да се строят такива огромни сгради в „Младост“, където има големи проблеми със задръствания по големите булеварди, има недостиг на места в детските градини, има много училища, които са на двусменен режим, поясни Димитров.

„Ние първо трябва да изградим цялата обществена инфраструктура преди на общински терен да разрешаваме да се строят нови жилищни или обслужващи сгради“, категоричен е Димитров.

Той се надява т. нар. икономическо мнозинство в СОС да не е гласувало за изграждането на сградата поради финансови подбуди, като отбеляза, че не е имало никакви ясни аргументи защо са го подкрепили. 

„Имаше общи приказки как ще получим някакви обслужващи помещенията в тази сграда – нито се каза за какво трябват тези помещения, въобще каква е необходимостта на Столична община да се изгради тази сграда", добави общинският съветник. 

За искането за оставка на кмета на „Младост“  Димитров добави: „Аз мисля, че с тези свои действия той наистина трябва да си подаде оставката. Но, за съжаление, не очаквам, че ще си я подаде. В крайна сметка остава година и нещо и гражданите на „Младост“ много ясно тогава ще кажат и съм сигурен, че ще изберат нов кмет.“

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Северна Македония вика посланика на България

Политическата криза в Румъния се разраства

Човек почина до метростанция в центъра на София

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

Повдигнаха обвинения на кмета на Лом

Предстои Районна прокуратура - Монтана да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия кмет от длъжност

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2" уцели истината за медиите и къде сбърка

Продължението показва реалната криза в журналистиката, съкращенията и заплахата от изкуствения интелект, но спестява някои чисто професионални детайли

Асен Василев остро критикува плана на „Прогресивна България" за цените

Според Василев част от текстове в проекта са „много притеснителни“

Българин загина в катастрофа в Гърция

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата" да бъде следващата пандемия

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба": Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Методът „Топлин": Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2" стана глобален тренд за справяне със стреса

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

