Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Ж ители на столичния район „Младост“ се събраха на протест пред общината срещу плановете да се изгради нова огромна сграда с височина 75 метра до метростанцията на бул. „Александър Малинов“. Гражданите искат и оставката на районния кмет Ивайло Кукурин, предаде БГНЕС.

Председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров обясни пред журналисти защо е гласувал против решението да се изгради сградата.

"Младост" на протест заради градинка

„Ние като общински съветници сме и длъжни да се вслушаме в гласа на всички граждани, конкретна тук на „Младост“. Гражданите на „Младост“ много ясно казаха, че те не искат поредната огромна сграда, която да изникне в този квартал“, каза той.

Общинският съветник отбеляза, че докато в другите случаи, когато има частни терени, е много по-трудно да се спрат, тук има почти изцяло общински терен и всъщност работата на общината е в това да защити интересите на своите гражданите, които ясно казват, че не искат да се строят такива огромни сгради в „Младост“, където има големи проблеми със задръствания по големите булеварди, има недостиг на места в детските градини, има много училища, които са на двусменен режим, поясни Димитров.

"Младост" продължава бунта срещу застрояването

„Ние първо трябва да изградим цялата обществена инфраструктура преди на общински терен да разрешаваме да се строят нови жилищни или обслужващи сгради“, категоричен е Димитров.

Той се надява т. нар. икономическо мнозинство в СОС да не е гласувало за изграждането на сградата поради финансови подбуди, като отбеляза, че не е имало никакви ясни аргументи защо са го подкрепили.

„Имаше общи приказки как ще получим някакви обслужващи помещенията в тази сграда – нито се каза за какво трябват тези помещения, въобще каква е необходимостта на Столична община да се изгради тази сграда", добави общинският съветник.

За искането за оставка на кмета на „Младост“ Димитров добави: „Аз мисля, че с тези свои действия той наистина трябва да си подаде оставката. Но, за съжаление, не очаквам, че ще си я подаде. В крайна сметка остава година и нещо и гражданите на „Младост“ много ясно тогава ще кажат и съм сигурен, че ще изберат нов кмет.“