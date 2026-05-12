Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Обявен е жълт код за опасно време в 18 области на Централна и Източна България; синоптиците прогнозират нови интензивни валежи и вятър

12 май 2026, 16:13

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Г радушки паднаха в някои райони на страната.

Краткотрайна градушка падна и в София. 

Пострадали днес от градушки и обилни валежи и гръмотевични бури са районът на Сливен, Монтана, Трявна, където падна градушка колкото големината на орех. Най-сериозно са пострадали селата Царева ливада, както и района на Дряновo.

Интензивните градушки започнаха още вчера. Сериозна градушка удари Плевенско. Подобни бури бяха отчетени и в други райони на Северна България. Очевидци съобщават, че градушка е преваляла и в Монтанско.

Валежите във Врачанско продължават и днес. Синоптиците предупредиха за опасно време днес. Обявен е жълт код за бури в повече от половин България, съобщава "Фокус".

Мълния изпепели къща в Мъглиж, общината помага с труд, но без финанси

Къща изгоря почти до основи в община Мъглиж след разразилата се вчера силна гръмотевична буря в региона. Огънят е лумнал вследствие на паднала мълния, като нанесените материални щети по имота са сериозни, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.

Източник: БГНЕС

От местната управа са реагирали веднага след инцидента, за да окажат първоначална логистична подкрепа на пострадалите. Това стана ясно от думите на заместник-кмета на общината Илиян Илиев.

„Общината незабавно предостави контейнер за строителни отпадъци и работна ръка, с която вече започнаха разчистващите дейности по изгорялата къща“, заяви Илиев.

Той обаче беше категоричен, че директна финансова помощ от местната хазна на този етап е невъзможна заради законови и финансови ограничения.

„Общинската администрация не разполага с такъв бюджет и няма бюджетна рамка за подобни ситуации. За съжаление, никога през годините не е имало и социален фонд, през който да се подпомагат граждани, претърпели такива тежки злополуки. Община Мъглиж към момента няма как да участва финансово във възстановяването на сградата“, обясни още заместник-кметът.

Въпреки липсата на средства за обезщетение, предоставените от общината работници остават на терен, за да помогнат максимално бързо с премахването на опасните отломки от изгорелия дом. 

Жълт код за опасно време в 18 области

Жълт код за опасно време е обявен в 18 области в страната за вторник. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за гръмотевични бури, валежи и градушки. Явленията ще бъдат най-интензивни в Централна и Източна България.  

Атмосферата над Централна и Източна България ще е силно нестабилна, предупреди синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. По думите ѝ условията за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност днес са по-сериозни в сравнение с вчера, а вероятността от градушки е по-голяма. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 15 и 20 литра на квадратен метър.

„Акцентът при опасното време е интензивността на валежите и възможността от градушки“, подчерта Кирилова. Тя обясни, че при подобни гръмотевични бури е характерно и рязкото усилване на вятъра, както и внезапната смяна на неговата посока.

Синоптикът предупреди още, че през нощта ще остане ветровито, а утре вятърът допълнително ще се усили, особено в Дунавската равнина. Очаква се да бъде издадено и официално предупреждение за силен вятър.

Според прогнозата в петък предстои относително затопляне, но още през уикенда времето отново ще се влоши заради преминаването на средиземноморски циклон. Очакват се значителни и продължителни валежи в различни части на страната.

Максималните температури ще останат под 20 градуса, а минималните ще бъдат около 10.

„Изглежда, че последните дни на май ще бъдат по-топли“, посочи още Кирилова. По думите ѝ през следващата седмица времето ще бъде динамично – ще се редуват дни с повече слънце и дни с по-силно развита купесто-дъждовна облачност.

Източник: БГНЕС/Фокус/NOVA    
