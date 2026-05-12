Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Г радушки паднаха в някои райони на страната.
Краткотрайна градушка падна и в София.
Пострадали днес от градушки и обилни валежи и гръмотевични бури са районът на Сливен, Монтана, Трявна, където падна градушка колкото големината на орех. Най-сериозно са пострадали селата Царева ливада, както и района на Дряновo.
Интензивните градушки започнаха още вчера. Сериозна градушка удари Плевенско. Подобни бури бяха отчетени и в други райони на Северна България. Очевидци съобщават, че градушка е преваляла и в Монтанско.
Валежите във Врачанско продължават и днес. Синоптиците предупредиха за опасно време днес. Обявен е жълт код за бури в повече от половин България, съобщава "Фокус".
Мълния изпепели къща в Мъглиж, общината помага с труд, но без финанси
Къща изгоря почти до основи в община Мъглиж след разразилата се вчера силна гръмотевична буря в региона. Огънят е лумнал вследствие на паднала мълния, като нанесените материални щети по имота са сериозни, предаде кореспондентът на БГНЕС от региона.
От местната управа са реагирали веднага след инцидента, за да окажат първоначална логистична подкрепа на пострадалите. Това стана ясно от думите на заместник-кмета на общината Илиян Илиев.
„Общината незабавно предостави контейнер за строителни отпадъци и работна ръка, с която вече започнаха разчистващите дейности по изгорялата къща“, заяви Илиев.
Той обаче беше категоричен, че директна финансова помощ от местната хазна на този етап е невъзможна заради законови и финансови ограничения.
„Общинската администрация не разполага с такъв бюджет и няма бюджетна рамка за подобни ситуации. За съжаление, никога през годините не е имало и социален фонд, през който да се подпомагат граждани, претърпели такива тежки злополуки. Община Мъглиж към момента няма как да участва финансово във възстановяването на сградата“, обясни още заместник-кметът.
Въпреки липсата на средства за обезщетение, предоставените от общината работници остават на терен, за да помогнат максимално бързо с премахването на опасните отломки от изгорелия дом.
Жълт код за опасно време в 18 области
Жълт код за опасно време е обявен в 18 области в страната за вторник. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за гръмотевични бури, валежи и градушки. Явленията ще бъдат най-интензивни в Централна и Източна България.
Атмосферата над Централна и Източна България ще е силно нестабилна, предупреди синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. По думите ѝ условията за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност днес са по-сериозни в сравнение с вчера, а вероятността от градушки е по-голяма. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 15 и 20 литра на квадратен метър.
„Акцентът при опасното време е интензивността на валежите и възможността от градушки“, подчерта Кирилова. Тя обясни, че при подобни гръмотевични бури е характерно и рязкото усилване на вятъра, както и внезапната смяна на неговата посока.
Синоптикът предупреди още, че през нощта ще остане ветровито, а утре вятърът допълнително ще се усили, особено в Дунавската равнина. Очаква се да бъде издадено и официално предупреждение за силен вятър.
Според прогнозата в петък предстои относително затопляне, но още през уикенда времето отново ще се влоши заради преминаването на средиземноморски циклон. Очакват се значителни и продължителни валежи в различни части на страната.
Максималните температури ще останат под 20 градуса, а минималните ще бъдат около 10.
„Изглежда, че последните дни на май ще бъдат по-топли“, посочи още Кирилова. По думите ѝ през следващата седмица времето ще бъде динамично – ще се редуват дни с повече слънце и дни с по-силно развита купесто-дъждовна облачност.