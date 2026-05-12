Вече има осъден за купуване на гласове в Буковлък

П о обвинение на Районна прокуратура - Плевен бе осъден мъж за купуване на гласове.

Той бе признат за виновен за това, че на 19.04.2026 г., в село Буковлък, област Плевен, при условията на продължавано престъпление, предложил на три лица имотна облага - парична сума от 40 евро за всеки, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на произведените на 19 април 2026 година избори за народни представители в полза на определена политическа партия и в полза на определен кандидат.

Осъдиха мъж за купуване на гласове в Монтанско

За извършеното престъпление на мъжа е наложено наказание девет месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност, а именно правото да заема изборна длъжност за срок от три години.

Осъдиха купувач на гласове след 5-часово разследване

По време на разследването обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Наказателното производство приключи с краен съдебен акт днес, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.