Два случая на хантавирус в Украйна

Инфекцията е потвърдена лабораторно в Хмелницка област

12 май 2026, 08:18
Д ва случая на хантавирусна инфекция са регистрирани в Хмелницка област на Украйна тази година.

И двамата пациенти са били в Хмелницката болница за инфекциозни болести с умерено до тежко протичане на заболяването, заяви специалистът по инфекциозни болести Виктория Бондар.

''Първият пациент е имал симптоми на остра хеморагична треска с бъбречен синдром. Вторият случай се е проявил с увреждане на черния дроб, обриви и треска", уточни тя. И двата случая са потвърдени чрез лабораторни изследвания.

''Пациентите са успешно излекувани и изписани'', подчерта тя.

Както отбелязва Бондар, хантавирусните инфекции са много редки, но въпреки това могат да протекат изключително тежко и дори с летален изход:

''Препоръчваме да се свържете със специалист по инфекциозни болести в случай на висока температура, кашлица, жълтеница, тъмна урина, болки в кръста и кожни обриви. Навременната медицинска помощ позволява навременна диагностика и лечение'', призовава украинската специалистка.

Хантавирусът са семейство вируси, които могат да причинят сериозни симптоми, които могат да доведат и до смъртта на инфектиралия се. Той обикновено се разпространяват от гризачи, но е възможно заразяването да стане от човек на човек.

Обикновено се разпространяват само чрез телесни течности и близък контакт.

Тези вируси могат да причинят два синдрома:

  1. хантавирусен белодробен синдром (HPS) и
  2. хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS).

Ранните симптоми включват:

  1. умора,
  2. треска и
  3. мускулни болки.

Симптомите на хеморагична треска с бъбречен синдром включват:

  1. силно главоболие,
  2. болки в гърба,
  3. гадене и
  4. замъглено зрение.
Източник: Агенция "Фокус"    
