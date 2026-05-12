Два случая на хантавирус в Украйна

Д ва случая на хантавирусна инфекция са регистрирани в Хмелницка област на Украйна тази година.
И двамата пациенти са били в Хмелницката болница за инфекциозни болести с умерено до тежко протичане на заболяването, заяви специалистът по инфекциозни болести Виктория Бондар.
''Първият пациент е имал симптоми на остра хеморагична треска с бъбречен синдром. Вторият случай се е проявил с увреждане на черния дроб, обриви и треска", уточни тя. И двата случая са потвърдени чрез лабораторни изследвания.
''Пациентите са успешно излекувани и изписани'', подчерта тя.
Както отбелязва Бондар, хантавирусните инфекции са много редки, но въпреки това могат да протекат изключително тежко и дори с летален изход:
''Препоръчваме да се свържете със специалист по инфекциозни болести в случай на висока температура, кашлица, жълтеница, тъмна урина, болки в кръста и кожни обриви. Навременната медицинска помощ позволява навременна диагностика и лечение'', призовава украинската специалистка.
Хантавирусът са семейство вируси, които могат да причинят сериозни симптоми, които могат да доведат и до смъртта на инфектиралия се. Той обикновено се разпространяват от гризачи, но е възможно заразяването да стане от човек на човек.
Обикновено се разпространяват само чрез телесни течности и близък контакт.
Тези вируси могат да причинят два синдрома:
- хантавирусен белодробен синдром (HPS) и
- хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS).
Ранните симптоми включват:
- умора,
- треска и
- мускулни болки.
Симптомите на хеморагична треска с бъбречен синдром включват:
- силно главоболие,
- болки в гърба,
- гадене и
- замъглено зрение.