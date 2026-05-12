„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ“ – Род Стюарт похвали крал Чарлз

К рал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. В понеделник, 11 май, Чарлз присъства на честването на 50-годишнината на фондацията „The King’s Trust“ в Роял Албърт Хол в Лондон, където поздрави редица знаменитости, сред които Рита Ора, Ан-Мари и Крейг Дейвид.

Когато стигна до Род Стюарт, рокаджията поднесе своите поздрави за пътуването – и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален.

„Позволете ми да кажа – браво за Америка. Бяхте превъзходен. Абсолютно превъзходен. Сложихте онази малка гад (rat bag) на мястото ѝ“, каза 81-годишният Стюарт, според видео, споделено в социалните мрежи от Ребека Инглиш от Daily Mail, пише списание People.

Кралят не реагира видимо на забележката, която някои наблюдатели интерпретираха като препратка към президента Доналд Тръмп, докато присъстващите наблизо изглежда се засмяха.

Стюарт и Тръмп някога бяха в приятелски отношения и живееха близо един до друг във Флорида. Миналата година обаче музикантът сподели пред Radio Times, че вече не смята Тръмп за приятел, цитирайки продажбите на оръжие за Израел от неговата администрация: „Как изобщо ще спре тази война в Газа?“.

Рокаджията продължи: „Той винаги е бил мъжкар. Харесвах го заради това. Но според мен той не се отнасяше много добре с жените. Откакто стана президент обаче, той стана друг човек. Някой, когото не познавам“.

Стюарт не беше единственият, който определи четиридневното посещение на крал Чарлз в САЩ като успех. По-конкретно, историческото обръщение на монарха пред Конгреса, следващо стъпките на покойната му майка, кралица Елизабет, беше високо оценено. Той вплете хумор, казвайки на събранието от политици: „Крал Джордж никога не е стъпвал в Америка и, моля, бъдете сигурни, че не съм тук като част от някаква хитра ариергардна акция!“.

„Бащите-основатели бяха смели и креативни бунтовници с кауза“, продължи кралят. „Преди двеста и петдесет години – или, както казваме в Обединеното кралство, „онзи ден“ – те обявиха независимост“.

Крал Чарлз засегна и сериозния момент на посещението си – на фона на войната в Иран и само дни след стрелбата по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом – наричайки настоящето „по-нестабилно и по-опасно“, отколкото при посещението на майка му в САЩ през 1991 г.

„Предизвикателствата, пред които сме изправени, са твърде големи, за да бъдат понесени от която и да е нация сама“, каза монархът. „Но в тази непредсказуема среда нашият съюз не може да почива на минали постижения или да приема, че основополагащите принципи просто ще оцелеят. Както каза моят министър-председател миналия месец: „Нашето партньорство е незаменимо. Не трябва да пренебрегваме всичко, което ни е поддържало през последните 80 години. Вместо това трябва да надграждаме върху него“.

Тръмп също похвали думите на краля, казвайки пред репортери по-късно същата вечер: „Той изнесе страхотна реч. Много му завиждах“.

Базираният във Вашингтон кралски биограф Сали Бедел Смит каза пред People: „Политици от всички цветове видяха крал Чарлз в нова и по-благоприятна светлина“.