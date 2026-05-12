Политическата криза в Румъния се разраства

Д епутати от националистката опозиционна партия „SOS Румъния“ са започнали да събират подписи в рамките на своята инициатива за отстраняване от длъжност на президента Никушор Дан, съобщава „Аджерпрес“.

Лидерката на „SOS Румъния“ Диана Шошоака съобщи късно в понеделник, че 155 народни представители са дали съгласие за инициативата, но не пожела да съобщи от кои партии са те. Конституцията на Румъния предвижда възможност за импийчмънт на президента в случай на тежко нарушение на основния закон.

„SOS Румъния“, която разполага с общо 15 народни представители в законодателния орган, регистрира своята инициатива в парламента вчера, но за да бъде задействана тя, е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия.

Предложението за импийчмънт на президента Никушор Дан идва, след като създаденото с негово посредничество коалиционно правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента на 5 май. Вотът на недоверие бе иницииран от двете най-големи партии в парламента - Социалдемократическата, която се оттегли от управляващата четирипартийна коалиция, и крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците. Правителството, оглавено от лидера на Национално-либералната партия Илие Боложан, бе свалено с 281 гласа при необходими минимум 233. За оставката на Боложан гласуваха и по-малките крайнодесни партии.

Към момента не е ясно на колко гласа разчита „SOS Румъния“ за своята инициатива за импийчмънт на президента.

Процедурата предвижда предложението за отстраняване да бъде съобщено на държавния глава и изпратено до Конституционния съд за издаване на консултативно становище, след което предложението трябва да бъде подложено на обсъждане в парламента и гласувано на съвместно заседание на двете камари.

Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете отстраняване на президента от поста, конституцията предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. Резултатите от референдума се признават за валидни, ако в него участват най-малко 30 процента от вписаните в избирателните списъци лица и ако валидните гласове са най-малко 25 процента от имащите право на глас.

Лидерката на „SOS Румъния“ Диана Шошоака съобщи снощи, че над 400 000 членове и симпатизанти на партията в страната и в чужбина са изразили подкрепа за инициативата за отстраняване от длъжност на Никушор Дан. Партията на Шошоака критикува президента, че не включва в консултациите за номиниране на нов министър-председател всички партии.

Лидерката на депутатите от „SOS Румъния“ Силвия Маковей допълни, че сред причините за искането за отстраняване на Никушор Дан от поста е отказът му да бъде „посредник и гарант на конституцията“.

Междувременно днес президентът обяви, че всички партии, включително крайнодесния „Алианс за обединение на румънците“, ще бъдат поканени на официални консултации в четвъртък или в понеделник в двореца Котрочени за номиниране на нов министър-председател.

По-рано президентът Никушор Дан заяви, че не се страхува от импийчмънт.

Румъния се е сблъсквала вече два пъти с процедура по импийчмънт на президент. Десноцентристкият политик Траян Бъсеску, който бе президент на Румъния в периода 2004-2014 г., бе отстранен временно от длъжност два пъти - през 2007 г. и през 2012 г. И двата референдума за окончателното му отстраняване от поста бяха обявени за невалидни заради недостатъчна избирателна активност.