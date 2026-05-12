Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

З дравните служители се борят с нови въпроси, след като американец, дал положителна проба за щама „Андес“ на хантавирус, не е показал симптоми, което подчертава пропуските в разбирането на учените за това как редкият, но често фатален вирус се държи при хора без признаци на заболяване.

Въпросът излезе на преден план след огнище на хантавирус, свързано с круизния кораб „Хондиус“, плаващ под холандски флаг, където здравните власти потвърдиха множество случаи, включително три смъртни случая, като същевременно идентифицираха други лица, които са били изложени на вируса, но остават асимптоматични. В понеделник Световната здравна организация (СЗО) заяви, че вече има девет потвърдени случая на вируса.

Американците, евакуирани от кораба, са под карантина в Небраска. Здравните служители потвърдиха, че един американец е дал положителна проба за варианта „Андес“ на вируса, докато е бил асимптоматичен, докато друг проявява симптоми.

Ситуацията породи по-широки въпроси за това дали асимптоматичните или леко симптоматичните случаи все още могат да бъдат заразни, пише Newsweek.

Асимптоматичните случаи също биха могли да усложнят усилията за проследяване на контактите и ограничаване на клъстерите, особено що се отнася до инкубационния период на вируса. Щамът „Андес“ е единственият известен хантавирус, способен на ограничено предаване от човек на човек, обикновено чрез продължителен близък контакт.

Инкубационен период на хантавируса: Може ли вирусът все още да се разпространява?

Едно от най-големите предизвикателства за здравните служители е дългият и несигурен инкубационен период на вируса, който може да варира от няколко дни до цели осем седмици. През това време хората, които са заразени, могат да се чувстват напълно добре, което прави трудно определянето на това кой представлява риск или кога предпазните мерки могат безопасно да бъдат отменени. В текущото огнище официални лица в множество страни наблюдават изложените на риск лица за продължителни периоди, дори когато няма симптоми.

Щамът „Андес“ на хантавируса може да се разпространява по време на продромалната фаза, която настъпва между момента на заразяване и началото на заболяването, заяви пред Newsweek Джейми Чайлдс, лектор в Йейлския университет.

„Изолацията на изложените лица и карантината на заразените лица все още е стандартната процедура при избухване на заболявания с ограничен потенциал за разпространение. Предаването от човек на човек изисква близък контакт“, добави Чайлдс.

Тоай Д. Нго, професор в Училището по обществено здраве „Мейлман“ към Колумбийския университет и директор на Global Health Action and Evidence, каза пред Newsweek, че асимптоматичен случай не трябва да бъде причина за паника, че вирусът се разпространява неконтролируемо сред населението.

„От гледна точка на епидемиологията на инфекциозните болести, не бих интерпретирал асимптоматичен положителен случай като доказателство, че хантавирусът се разпространява широко или неоткрито сред населението“, каза Нго.

„Хантавирусите са фундаментално различни от силно предаваните респираторни вируси като COVID-19. По-голямата част от предаването все още се случва чрез излагане на заразени гризачи и замърсени изпражнения, урина или материали за гнездене“, обясни той.

Въпреки това Нго подчерта, че щамът „Андес“ „заслужава особено внимание“, тъй като предаването от човек на човек е документирано. В повечето случаи това включва „продължителен близък контакт с някой, който е симптоматичен и тежко болен“.

Асимптоматичен хантавирус: Мога ли да купя тестове?

Понастоящем тестовете за хантавирус могат да се извършват само от „специализирани лаборатории“, заяви пред Newsweek Александър Плос, съдиректор на Глобалната здравна програма и професор по молекулярна биология в Принстънския университет.

„Инфекцията с хантавирус може да бъде открита при асимптоматични индивиди чрез молекулярни методи като RT-qPCR, който измерва вирусните геноми в кръвта, както и чрез серологични анализи, които откриват специфични за хантавируса антитела, т.е. имунния отговор, изграден срещу вируса“, каза Плос.

В зависимост от чувствителността на теста, вирусът може да бъде открит още 48 часа след заразяването, каза пред Newsweek д-р Тайлър Еванс, специалист по инфекциозни болести и главен изпълнителен директор на Wellness Equity Alliance.

Плос добави, че е вероятно всеки в карантина да бъде тестван редовно. „Асимптоматична инфекция може да възникне при хора след близък контакт, но доказателствата за предаване от тези лица са изключително ограничени“, каза той. „Следователно органите за обществено здравеопазване поставят под карантина всички и ги тестват за определен период“.

Симптоми на хантавирус

Докато повечето инфекции с хантавирус исторически се проявяват с тежки симптоми като треска, мускулни болки и бързо прогресиращ респираторен дистрес, здравните служители признават, че сегашното огнище предполага по-широк спектър на заболяването.

Служители на СЗО подчертаха, че много хора на борда на кораба, както и други, наблюдавани след потенциално излагане, са останали без симптоми до момента.

Какво следва: Превенция на хантавирус

Досега насоките за превенция остават същите. Основният рисков фактор за излагане на вируса е контактът със заразени гризачи и замърсена среда, особено в лошо проветриви помещения. Хората трябва да намалят излагането си, като поддържат домовете и работните си места чисти, запечатват входните точки, съхраняват храната безопасно и избягват сухо метене на изпражнения.

В случаи на подозирана инфекция се препоръчва използването на стандартни предпазни мерки като миене на ръцете, носене на маски N95 и поддържане на физическа дистанция от лица със симптоми.