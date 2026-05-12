Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

12 май 2026, 11:08
Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ" – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Два случая на хантавирус в Украйна

Иран предупреди: Готови сме да „преподадем урок" на всеки агресор

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

„Нулева точка" за опасния хантавирус ли е „Краят на света"? Енигмата, която изправи на крак Аржентина

Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб

Н ационалните обществени медии на Словения, Ирландия и Испания няма да излъчват тази седмица песенния конкурс Евровизия, като по този начин потвърждават историческия си бойкот на събитието заради участието на Израел.

Президентът на управителния съвет на словенската обществена медия Наталия Горшчак заяви пред POLITICO, че решението да не се участва и да не се излъчва конкурсът "не е послание срещу еврейския народ", а "послание срещу държавата на израелския премиер Бенямин Нетаняху".

Според нея става дума за критика към политиките на израелското правителство, а не към религиозна или етническа общност.

Словенските зрители ще могат да гледат вместо конкурса серия от филми, документални продукции и други предавания под общото заглавие "Гласовете на Палестина", които ще представят лични истории и контекста на събитията в Близкия изток.

"Имаме цяла седмица телевизионно, радио и дигитално съдържание и показваме израелските активисти, които се борят за правата на палестинците", заяви Горшчак.

Пет държави са избрали да не участват в тазгодишното издание на конкурса, ако Израел участва, като посочват като причина войната в Газа и последвалата хуманитарна криза.

Палестинската бойна групировка "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 година, при което бяха убити около 1200 души в Израел, по-голямата част от които цивилни, и бяха взети 251 заложници.

Атаката предизвика мащабна израелска военна операция в Газа, при която са убити десетки хиляди палестинци, много от тях цивилни, 90 процента от населението на Газа е било разселено, а големи части от територията са разрушени.

Прекратяването на огъня, посредничено от президента Доналд Тръмп през октомври 2025 година, доведе до освобождаването на последните 20 израелски заложници.

Израел принадлежи на “Евровизия”

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия и постави Евровизия в екзистенциална криза.

Испанската обществена медия RTVE потвърди, че няма да излъчва конкурса, а същото решение е взела и ирландската обществена телевизия RTÉ.

Ирландската медия ще излъчи вместо това епизод от сериала "Отец Тед" в събота вечер, комедиен формат, в който двама ирландски свещеници се опитват да напишат песен, за да спечелят правото да представят Ирландия в конкурс, подобен на Евровизия.

Нидерландия и Исландия също са се оттеглили от тазгодишното издание на Евровизия заради участието на Израел, но въпреки това планират да излъчват конкурса.

Източник: POLITICO    
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Върховният представител поясни, че ЕС проучва различните възможности за реакция в случай на военна заплаха

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия"

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Нейните думи дойдоха след като Тръмп направи коментари в интервю за „Фокс Нюз“

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

В резултат на ударите с дронове са повредени локомотиви и вагони

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Вашингтон демонстрира военна мощ в Средиземно море, след като Белият дом определи последното мирно предложение на Техеран като „боклук“ и обяви, че примирието е на командно дишане

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Това е пореден случай за последните 10 дни

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности

Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка" се завърна със семейството си в Охайо?

Един от разтърсените туристи, който твърди, че е видял „Голямата стъпка“, споделя откровено: „Знам какво видях, но не знам какво видях“

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

56-годишен мъж, който е бил шофьор на една от колите, е в критично състояние

Повече, отколкото сме си представяли: „Хъбъл" разкри над 6000 извънземни свята

Когато мисията стартира през 1990 г., човечеството не познаваше нито една планета извън пределите на Слънчевата система

Нова снимка на "Блекджек" потвърждава бавната, но стабилна модернизация на руските бомбардировачи

Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Блекджек", е най-големият и най-тежък свръхзвуков боен самолет в света

Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол

След залавянето на Мадуро и възхода на Делси Родригес, Белият дом заговори за безпрецедентно разширяване на САЩ. Възможно ли е Венецуела да замени Гренландия в плановете на Вашингтон

