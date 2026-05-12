Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Н ационалните обществени медии на Словения, Ирландия и Испания няма да излъчват тази седмица песенния конкурс Евровизия, като по този начин потвърждават историческия си бойкот на събитието заради участието на Израел.

Президентът на управителния съвет на словенската обществена медия Наталия Горшчак заяви пред POLITICO , че решението да не се участва и да не се излъчва конкурсът "не е послание срещу еврейския народ", а "послание срещу държавата на израелския премиер Бенямин Нетаняху".

Според нея става дума за критика към политиките на израелското правителство, а не към религиозна или етническа общност.

Словенските зрители ще могат да гледат вместо конкурса серия от филми, документални продукции и други предавания под общото заглавие "Гласовете на Палестина", които ще представят лични истории и контекста на събитията в Близкия изток.

National broadcasters from Slovenia, Ireland and Spain will not air the Eurovision Song Contest this week, following through on their historic boycott of the music competition over Israel's participation. — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 11, 2026

"Имаме цяла седмица телевизионно, радио и дигитално съдържание и показваме израелските активисти, които се борят за правата на палестинците", заяви Горшчак.

Пет държави са избрали да не участват в тазгодишното издание на конкурса, ако Израел участва, като посочват като причина войната в Газа и последвалата хуманитарна криза.

Палестинската бойна групировка "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 година, при което бяха убити около 1200 души в Израел, по-голямата част от които цивилни, и бяха взети 251 заложници.

Атаката предизвика мащабна израелска военна операция в Газа, при която са убити десетки хиляди палестинци, много от тях цивилни, 90 процента от населението на Газа е било разселено, а големи части от територията са разрушени.

Прекратяването на огъня, посредничено от президента Доналд Тръмп през октомври 2025 година, доведе до освобождаването на последните 20 израелски заложници.

Израел принадлежи на “Евровизия”

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия и постави Евровизия в екзистенциална криза.

Испанската обществена медия RTVE потвърди, че няма да излъчва конкурса, а същото решение е взела и ирландската обществена телевизия RTÉ.

Ирландската медия ще излъчи вместо това епизод от сериала "Отец Тед" в събота вечер, комедиен формат, в който двама ирландски свещеници се опитват да напишат песен, за да спечелят правото да представят Ирландия в конкурс, подобен на Евровизия.

Нидерландия и Исландия също са се оттеглили от тазгодишното издание на Евровизия заради участието на Израел, но въпреки това планират да излъчват конкурса.