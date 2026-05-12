Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

12 май 2026, 21:30
Източник: AP/БТА

Р усия ще разположи новата си стратегическа ядрена ракета „Сармат“ още в края на тази година, заяви президентът Владимир Путин, който я описа като "най-мощната в света", предаде „Ройтерс“.

Планираното разполагане на ракетата – предназначена да пренася ядрени бойни глави за поразяване на цели на хиляди километри в САЩ или Европа, се очаква след години на неуспехи и забавяния.

Путин: Които ни заплашват, да се замислят два пъти

Путин заяви в реч, излъчвана по телевизията, че мощността на бойната глава е повече от четири пъти по-голяма от тази на всеки западен еквивалент, а обсегът ѝ надхвърля 35 000 км.

"Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи", каза той.

Западни анализатори по въпросите на сигурността твърдят, че Путин е направил преувеличени твърдения за възможностите на някои от новото поколение ядрени оръжия на Русия, част от програма за модернизация, която той обяви за първи път през 2018 г.

"Сармат" е претърпял неуспехи в миналото – едно изпитание през септември 2024 г. е оставило дълбок кратер в пусковата шахта.

Днес руската държавна телевизия показа Сергей Каракаев, командир на руските стратегически ракетни сили, който докладва на Путин за това, което според него е било успешно изпитателно изстрелване на "Сармат".

Путин: Новите ядрени ракети са готови

"Разполагането на пускови установки, оборудвани с ракетната система "Сармат", ще подобри значително бойните способности на наземните стратегически ядрени сили по отношение на гарантиране на унищожаването на цели и решаване на проблеми, свързани със стратегическото възпиране", подчерта Каракаев.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
