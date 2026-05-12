Британското правителство се разпада

Д ържавният секретар по въпросите на насилието срещу жени Джес Филипс стана вторият член на правителството на британския премиер Киър Стармър, който подава оставка днес, съобщи "Ройтерс".

Според публикации на "Скай Нюз" Филипс е изпратила писмо с оставката си до Стармър, в което заявява, че вече не може да изпълнява задълженията си като държавен секретар при "настоящото ръководство".

Оставката идва на фона на нарастващо напрежение в Лейбъристката партия, след като най-малко 80 депутати от партията призоваха Стармър да се оттегли от лидерския пост.

Вътрешнопартийният бунт срещу Киър Стармър последва разочароващите резултати на местните изборите преди дни, отбелязва "Ройтерс".

"Желанието да не се стига до спорове означава, че рядко влизаме в спорове, което води до блокиране и забавяне на възможностите за напредък", заявява Джес Филипс в мотивите към оставката си.

"Искам правителството на лейбъристите да сработи, но не виждам промяната, която според мен аз и страната очакваме", добавя тя.

Междувременно "Гардиън" съобщи, че и министърът Алекс Дейвис-Джоунс също е подал оставка.