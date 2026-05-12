Свят

Британското правителство се разпада

Натискът за оставка на Стармър расте

12 май 2026, 17:50
Британското правителство се разпада
Източник: iStock

Д ържавният секретар по въпросите на насилието срещу жени Джес Филипс стана вторият член на правителството на британския премиер Киър Стармър, който подава оставка днес, съобщи "Ройтерс".

Според публикации на "Скай Нюз" Филипс е изпратила писмо с оставката си до Стармър, в което заявява, че вече не може да изпълнява задълженията си като държавен секретар при "настоящото ръководство".

Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?

Оставката идва на фона на нарастващо напрежение в Лейбъристката партия, след като най-малко 80 депутати от партията призоваха Стармър да се оттегли от лидерския пост.

Вътрешнопартийният бунт срещу Киър Стармър последва разочароващите резултати на местните изборите преди дни, отбелязва "Ройтерс".

"Желанието да не се стига до спорове означава, че рядко влизаме в спорове, което води до блокиране и забавяне на възможностите за напредък", заявява Джес Филипс в мотивите към оставката си.

Още един британски министър подаде оставка

"Искам правителството на лейбъристите да сработи, но не виждам промяната, която според мен аз и страната очакваме", добавя тя.

Междувременно "Гардиън" съобщи, че и министърът Алекс Дейвис-Джоунс също е подал оставка.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Джес Филипс Киър Стармър Оставка
Последвайте ни
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

Британското правителство се разпада

Британското правителство се разпада

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 9 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 9 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 10 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

България Преди 1 час

„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

България Преди 1 час

Примата пожела успех на родната представителка във Виена с емблематичното „БАНГАРАНГА!“; Юбилейното 70-о издание на конкурса стартира довечера под знака на политическо напрежение

Асен Василев остро критикува плана на „Прогресивна България“ за цените

Асен Василев остро критикува плана на „Прогресивна България“ за цените

България Преди 1 час

Според Василев част от текстове в проекта са „много притеснителни“

Българин загина в катастрофа в Гърция

Българин загина в катастрофа в Гърция

Свят Преди 2 часа

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

България Преди 2 часа

Три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт бяха приети от Правната комисия

Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 2 часа

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

Снимката е илюстративна

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

България Преди 2 часа

Десислава Бошнакова обясни, че 53 деца са имали късмет, защото са играели на двора, докато ударната вълна е потрошила северната част на сградата

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Свят Преди 2 часа

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 2 часа

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента

Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента

България Преди 2 часа

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

Свят Преди 3 часа

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

България Преди 3 часа

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 3 часа

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 3 часа

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 3 часа

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Сиена Милър стана майка за трети път на 44 г.

Edna.bg

Среща с изкуството: Мона посети Виенската опера

Edna.bg

Гьозтепе награди Мъри Стоилов за мач №100 (снимки)

Gong.bg

Нов кръг и нов въпрос в "Нашата игра" - гласувайте и спечелете!

Gong.bg

Градушки удариха райони на страната, има щети по коли и земеделски площи

Nova.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg