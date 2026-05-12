Случаите на хантавирус вероятно ще нараснат, предупреждава СЗО

Всички пасажери от кораба огнище „Mv Hondius“ вече са евакуирани; Световната здравна организация предупреди, че дългият инкубационен период ще доведе до нови заразени, но рискът за широката общественост остава нисък

Обновена преди 58 минути / 12 май 2026, 12:41
Светът няма да се изправи пред нова пандемия от мащаба на COVID-19, но броят на заразените с опасния хантавирус тепърва ще нараства през следващите седмици. Около това предупреждение се обединиха генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) д-р Тедрос Аданом Гебрейесус и испанският премиер Педро Санчес по време на съвместна пресконференция в Мадрид.

Повод за изявлението им е приключването на мащабната и логистично сложна международна операция по евакуацията на круизния кораб „MV Hondius“, който се превърна в централно огнище на заразата. Към момента СЗО официално потвърждава 11 случая (доказани и съмнителни), като три от тях вече са завършили с фатален край – починали са германски гражданин и възрастна двойка от Нидерландия. Смъртността от регистрираните досега случаи на борда достига тревожните 33%.

Защо СЗО очаква скок на заразените?

Основната причина за очаквания последващ ръст на случаите е огромният времеви прозорец между появата на първия пациент на борда и реалното идентифициране на вируса.

„Първият случай на „MV Hondius“ е регистриран още на 6 април, а потвърждението, че става дума за инфекциозен хантавирус, дойде едва около 24–25 април“, обясни д-р Тедрос Гебрейесус. „През тези почти три седмици пасажерите са общували изключително интензивно помежду си в затвореното пространство на кораба. Като вземем предвид, че инкубационният период на този специфичен щам е между 6 и 8 седмици, напълно естествено е да очакваме нови прояви на симптоми в близките дни.“

СЗО с извънредна пресконференция за огнището на хантавирус на круизния кораб

Шефът на СЗО обаче категорично успокои световната общественост, че към момента няма абсолютно никакви индикации, че светът се намира в началото на мащабна епидемия или нова глобална пандемия. Рискът за хората извън контактните групи остава нисък. Причината е в начина на предаване – хантавирусът не оцелява дълго върху повърхности и изисква изключително близък, продължителен и директен контакт с инфектиран човек в затворено пространство, за да се предаде от гостоприемник на гостоприемник.

Драмата с евакуацията: „Хората не са просто цифри“

СЗО и европейските правителства взеха решение за незабавна евакуация на плавателния съд, вместо налагането на масивна карантина на борда – подход, който напомни за блокирания в Япония кораб „Diamond Princess“ в началото на 2020 г.

Генералният директор на СЗО разкри, че е получил лично съобщение от пасажер, което е наклонило везните: „ Ние не сме просто статистика, ние сме човешки същества“. На борда вече са се забелязвали признаци на сериозни психически сривове сред евакуираните. Според д-р Тедрос, да оставиш хората блокирани в огнището би било акт на „жестокост“.

Испанският премиер Педро Санчес благодари на жителите на Канарските острови за проявената солидарност и цивилизованост при организирането на логистичния хъб. Повече от 120 души от десетки националности са били транспортирани до родните им места с общо 10 чартърни полета през последните 48 часа. Санчес остро осъди гласовете, които са настоявали Испания да затвори границите си и да игнорира призива за помощ: „Светът няма нужда от повече егоизъм и страх, има нужда от солидарност“.

Хронология на случаите в Европа и по света

Въпреки международните усилия, здравните власти в Европа следят с повишено внимание състоянието на вече хоспитализираните пациенти:

Испания: Здравното министерство в Мадрид потвърди официално, че един от 14-те испански пасажери, настанени в изолираното крило на военната болница „Гомес Уля“, е дал положителна проба. Състоянието му се е влошило през последното денонощие – развил е лека треска и затруднено дишане, но остава клинично стабилен. Останалите 13 проби на испанци са дефинитивно отрицателни. Отрицателен е и тестван гражданин на САЩ.

Нидерландия и скандалът в болницата: Две репатриращи машини кацнаха на летището в Айндховен. На борда им бяха 19 членове на екипажа и трима медици. Осем нидерландски граждани бяха изпратени под домашна карантина, докато 17 филипински служители от кораба бяха изолирани в специализирано звено. Междувременно в болницата „Радбоуд“ в град Неймеген избухна вътрешен скандал – дузина служители бяха принудително изолирани за 6 седмици, след като са нарушили протоколите за безопасност при обработка на кръв и урина от заразен пациент.

Великобритания: Общо 20 британски граждани вече са настанени в болницата „Ароу Парк“ на полуостров Уиръл, където Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) провежда пълни клинични изследвания. Всички те ще преминат през строга 45-дневна изолация. Още една малка група британци, оценени като „високорискови“, ще бъдат превантивно транспортирани от остров Света Елена обратно към Обединеното кралство, въпреки че към момента на острова няма потвърдени случаи. Един вероятен случай се наблюдава на изолирания остров Тристан да Куня, където британски военни през уикенда доставиха медицински консумативи с парашути.

Други държави: Нови изолирани случаи, свързани с кораба, са регистрирани във Франция, Швейцария (пациент, завърнал се през Южна Африка) и Германия. Австралийските власти също организираха чартър през Айндховен за евакуацията на четирима австралийци и един новозеландец, които ще продължат изолацията си в родината.

Какво представлява хантавирусът и защо е смъртоносен?

Хантавирусите са семейство вируси, които се разпространяват предимно от гризачи (мишки и плъхове). Човек се заразява най-често по аерозолен път – чрез вдишване на микроскопични частици от засъхнали изпражнения, урина или слюнка на гризачи, вдигнати във въздуха при метене или чистене.

Заразата причинява две основни форми на заболяване: едната атакува предимно бъбреците, а другата – белите дробове (Хантавирусен белодробен синдром). Белодробната форма е изключително агресивна и има средна смъртност от близо 40%. Заболяването обикновено започва с типични грипоподобни симптоми – висока температура, отпадналост и мускулни болки, появяващи се от 1 до 8 седмици след излагане на вируса. Между 4 и 10 дни след първите признаци обаче започва бързо влошаване – остра кашлица, задух и запълване на белите дробове с течност, което налага механична вентилация. Специфично лекарство или ваксина срещу вируса няма, а лечението е изцяло поддържащо.

Експертите потвърдиха, че зад настоящото огнище стои т.нар. щам „Андес“ (Andes strain). Това е специфичен южноамерикански вариант на вируса, ендемичен за Чили и Аржентина. При него, за разлика от другите щамове, исторически е доказано, че е възможно ограничено предаване от човек на човек при много близки контакти. Фактът, че „MV Hondius“ е извършвал плавания в района на Аржентина, потвърждава хипотезата откъде е тръгнала заразата, но учените все още изследват как точно вирусът е циркулирал между пасажерите на борда на модерния плавателен съд.

 

Източник: Sky News    
