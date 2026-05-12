Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Телата на двама туристи, които изчезнаха след изригването на вулкан, бяха намерени, което доведе еднодневната спасителна акция до трагичен край.

(Във видеото: Куче робот „подушва“ вулканични газове, ще прогнозира изригвания)

Сингапурските граждани Хенг Уен Цианг Тимъти (30 г.) и Шахин Мухрез бин Абдул Хамид (27 г.) бяха открити прегърнати под каменни отломки след изригването на вулкана Дуконо на индонезийския остров Халмахера в петък (местно време).

В неделя спасителите извадиха тленните останки на мъжете в операция, която описаха като изключително сложна поради стръмния терен и непрестанния дъжд.

Евакуацията, в която участваха около 150 души персонал, снабдени с два термодрона, беше възпрепятствана и от продължаващата вулканична активност, според ръководителя на местната спасителна служба Иван Рамдани.

Търсаческите екипи се фокусираха върху зона от около 100 до 150 метра около ръба на кратера – район, считан за особено опасен заради падащи отломки и нестабилна почва. Официалните лица съобщиха, че издирвателната операция вече е приключила.

Вулканът Дуконо, разположен в провинция Северно Малуку близо до Тихия океан, започна да изригва в петък. Първоначалното изригване изхвърли пепел на височина до 10 километра над върха, според индонезийските власти.

Изригването уби трима души, включително двамата сингапурски граждани и индонезийка, идентифицирана от властите само като Енджел. Енджел беше открита в събота следобед, като спасителните екипи съобщиха, че е намерена заедно с раницата си близо до ръба на кратера на вулкана.

Кадри от изригването, за които се твърди, че са заснети от местен гид, показват огромни стълбове дим, излизащи от кратера, докато туристите бързат да слязат по планината.

„О, Боже мой, камъните идват“, чува се да казва той.

„О, това ги уби. О, Боже мой, те загинаха. Уби ги“, добавя той.

„Днес е петък, 8 май. Ние имахме късмет, вече слязохме“.

Група от около 20 туристи очевидно е пренебрегнала множество призиви в социалните мрежи и предупредителни знаци, поставени на входа на пътеката към връх Дуконо, призоваващи да се стои далеч, според началника на полицията Ерлихсон Пасариб.

Седемнадесет от туристите, включително седем сингапурци и 10 индонезийци, оцеляха при инцидента.

В изявление Министерството на външните работи на Сингапур съобщи, че седемте оцелели сингапурци е планирано да се завърнат у дома в неделя. Все още не е ясно кога телата на двамата починали сингапурски граждани ще бъдат репатрирани.

Въпреки че оттогава вулканът продължава да изригва с по-нисък интензитет, активността остава опасна за хората в близост. Индонезийският център за вулканология и смекчаване на геоложките опасности докладва за най-малко четири изригвания до неделя, включително едно, което все пак успя да изхвърли пепел на близо 1,5 километра в небето.

Агенцията запази третата най-висока степен на тревога за вулкана Дуконо и забрани всякакви дейности в радиус от четири километра от кратера.

Според изявление на Националната агенция за търсене и спасяване на Индонезия, властите в момента разглеждат „възможна небрежност от страна на туристически оператори или лица“, които са предприели изкачване на вулкана въпреки официалното затваряне на района.

„Правителството продължава да събира информация, за да установи пълната хронология на инцидента“, се казва в изявлението.

Добавя се, че оттогава министерството на туризма на Индонезия е издало писмо за затваряне на туристическата зона на връх Дуконо от съображения за безопасност на посетителите и местните общности. Междувременно придружавалите туристите в планината ще бъдат разпитани от полицията.

Телата на двамата сингапурци трябваше да преминат през аутопсия в местна болница в неделя.

Индонезия се намира по протежение на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ – регион, известен с честите си земетресения и вулканични изригвания, причинени от непрекъснатите движения на тектоничните плочи. Страната е дом на повече от 120 активни вулкана, а изригванията са редовно събитие, особено в отдалечените или планински райони.