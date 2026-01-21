Свят

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

21 януари 2026, 15:53
Източник: БГНЕС

Ф ранция призова НАТО да проведе военни учения в Гренландия и заяви, че е "готова да се включи", съобщи в сряда офисът на френския президент Еманюел Макрон, пише Politico

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

Това искане идва на фона на силното недоволство в трансатлантическия алианс от заплахите на САЩ да поемат контрола върху острова и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп пренебрегна поканата на френския президент да се присъедини към лидерите на Г-7 в Париж за изглаждане на различията.

Когато бе запитан за френското искане в сряда, американският финансов министър Скот Бесент заяви, че Макрон трябва да се фокусира върху вътрешните си дела "когато френският бюджет е в хаос".

Тръмп пристигна в Давос, Швейцария, в сряда, където се очаква отново да настоява за американско поемане на самоуправляващата се датска територия. Макрон бе в Давос във вторник, но не остана за визитата на Тръмп, като вместо това произнесе реч, в която призова Европейския съюз "да не се колебае" да използва Инструмента за противодействие на принуда срещу Вашингтон, за да защити интересите си.

Франция с предупреждение към Доналд Тръмп

Франция вече е изпратила малък военен контингент в Гренландия и планира да изпрати морски, въздушни и сухопътни сили, въпреки че подробностите остават неясни.

Вече войски от няколко европейски държави са разположени в Гренландия в рамките на учението на Дания "Операция Арктическа издръжливост". Според местни медийни съобщения, Копенхаген засили военното си присъствие на арктическия остров в понеделник.

Плановете на Тръмп за Гренландия и по-новите заплахи с тарифи срещу европейците, които се противопоставят на тези намерения, показаха колко зле Алиансът е подготвен да реагира, когато един негов член, в случая най-мощният, заплашва друг член.

Германия и Франция пращат войнци в Гренландия

В понеделник генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви пред репортери, че алиансът "по никакъв начин" не е в криза, отхвърляйки сблъсъка с Тръмп.

"Мисля, че наистина работим в правилната посока", каза Рюте.

Източник: Politico    
Франция НАТО Гренландия Военни учения Доналд Тръмп Еманюел Макрон Трансатлантически алианс САЩ Напрежение Арктика
