„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

Б ългарската поп икона Лили Иванова вдъхна огромна увереност на младата си колежка DARA (Дарина Йотова), която потегли към Виена, за да представи страната ни на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия 2026“.

„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

Примата на българската естрада използва официалните си профили в социалните мрежи, за да изрази публично своята силна подкрепа:

„Успех на младата и талантлива певица DARA / Darina Yotova! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!“ – написа Лили Иванова, цитирайки заглавието на енергичното парче, с което певицата ще защитава българския трибагреник на престижната европейска сцена.

Стартът е довечера: БНТ излъчва пищното шоу от Виена

Очакването приключва довечера (12 май), когато официално се открива първият полуфинал на „Евровизия 2026“. На сцената в австрийската столица ще излязат първите 15 участници. Кадрите от генералните репетиции вече обещават на милионите меломани пред екраните изключително пищно, бляскаво и технологично шоу.

Източник: БТА

Самата DARA и нейната песен Bangaranga ще излязат под номер 1, откривайки втория полуфинал на 14 май (четвъртък). Големият финал, до който след зрителско и експертно гласуване ще бъдат допуснати по 10 държави от всеки полуфинал, ще се проведе на 16 май (събота).

Българската национална телевизия (БНТ) ще направи съпричастни родните зрители с всичко най-интересно от Виена. Медията ще излъчи на живо както двата полуфинала, така и голямата финална вечер, като всички концерти започват точно в 22:00 часа българско време.

Политически бойкот бележи юбилейното издание

Въпреки празничния дух около 70-годишнината на конкурса, „Евровизия 2026“ преминава под сянката на сериозно политическо напрежение. Няколко държави взеха радикалното решение изцяло да бойкотират музикалната проява, като отказаха не просто участие, но и излъчване на концертите в националния си ефир.

Официалната причина за недоволството на част от европейските обществени медии се корени в съмнения за манипулация на зрителския вот в полза на Израел по време на миналогодишното издание на конкурса, както и в ескалиращите международни критики около продължаващите военни действия в Ивицата Газа. Въпреки напрежението зад кулисите, организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) увериха, че са предприели безпрецедентни мерки за сигурност, за да гарантират плавния ход на събитието.