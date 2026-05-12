България

„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

Примата пожела успех на родната представителка във Виена с емблематичното „БАНГАРАНГА!“; Юбилейното 70-о издание на конкурса стартира довечера под знака на политическо напрежение

12 май 2026, 16:50
„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия
Източник: БТА

Б ългарската поп икона Лили Иванова вдъхна огромна увереност на младата си колежка DARA (Дарина Йотова), която потегли към Виена, за да представи страната ни на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия 2026“.

„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

Примата на българската естрада използва официалните си профили в социалните мрежи, за да изрази публично своята силна подкрепа:

„Успех на младата и талантлива певица DARA / Darina Yotova! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!“ – написа Лили Иванова, цитирайки заглавието на енергичното парче, с което певицата ще защитава българския трибагреник на престижната европейска сцена.

Стартът е довечера: БНТ излъчва пищното шоу от Виена

Очакването приключва довечера (12 май), когато официално се открива първият полуфинал на „Евровизия 2026“. На сцената в австрийската столица ще излязат първите 15 участници. Кадрите от генералните репетиции вече обещават на милионите меломани пред екраните изключително пищно, бляскаво и технологично шоу.

Източник: БТА

Самата DARA и нейната песен Bangaranga ще излязат под номер 1, откривайки втория полуфинал на 14 май (четвъртък). Големият финал, до който след зрителско и експертно гласуване ще бъдат допуснати по 10 държави от всеки полуфинал, ще се проведе на 16 май (събота).

"Чувствам се великолепно": Дара преди началото на Евровизия

Българската национална телевизия (БНТ) ще направи съпричастни родните зрители с всичко най-интересно от Виена. Медията ще излъчи на живо както двата полуфинала, така и голямата финална вечер, като всички концерти започват точно в 22:00 часа българско време.

Политически бойкот бележи юбилейното издание

Въпреки празничния дух около 70-годишнината на конкурса, „Евровизия 2026“ преминава под сянката на сериозно политическо напрежение. Няколко държави взеха радикалното решение изцяло да бойкотират музикалната проява, като отказаха не просто участие, но и излъчване на концертите в националния си ефир.

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Официалната причина за недоволството на част от европейските обществени медии се корени в съмнения за манипулация на зрителския вот в полза на Израел по време на миналогодишното издание на конкурса, както и в ескалиращите международни критики около продължаващите военни действия в Ивицата Газа. Въпреки напрежението зад кулисите, организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) увериха, че са предприели безпрецедентни мерки за сигурност, за да гарантират плавния ход на събитието.

Евровизия 2026 DARA Лили Иванова Български представител Виена Песенен конкурс Политически бойкот Bangaranga БНТ Юбилейно издание
Последвайте ни
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

Британското правителство се разпада

Британското правителство се разпада

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 9 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 9 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 10 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

България Преди 1 час

Вече има осъден за купуване на гласове в Буковлък

Вече има осъден за купуване на гласове в Буковлък

България Преди 1 час

Наказателното производство приключи краен съдебен акт

Българин загина в катастрофа в Гърция

Българин загина в катастрофа в Гърция

Свят Преди 2 часа

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие

Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 2 часа

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Свят Преди 2 часа

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 2 часа

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента

Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента

България Преди 2 часа

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

След въпроси в ChatGPT „как се прави бомба“: Арестуваха мъж, планирал атентат в Лувъра

Свят Преди 3 часа

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

България Преди 3 часа

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 3 часа

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 3 часа

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 3 часа

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 3 часа

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Любопитно Преди 4 часа

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 4 часа

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Сиена Милър стана майка за трети път на 44 г.

Edna.bg

Среща с изкуството: Мона посети Виенската опера

Edna.bg

Гьозтепе награди Мъри Стоилов за мач №100 (снимки)

Gong.bg

Нов кръг и нов въпрос в "Нашата игра" - гласувайте и спечелете!

Gong.bg

Градушки удариха райони на страната, има щети по коли и земеделски площи

Nova.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg