A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

12 май 2026, 17:04
Източник: A1

OPPO Find X9 Ultra – първият смартфон в света с 50MP телефото обектив с 10x оптичен зуум – беше представен официално от A1 и OPPO по време на специално събитие в Monument Gallery в София на 12 май. Журналисти, инфлуенсъри и партньори имаха възможност да се потопят в света на мобилната фотография и да се убедят във възможностите на устройството, като тестват камерата му в различни ситуации.

Събитието беше открито от Александър Кръстев, старши мениджър отдел „Устройства и аксесоари" в A1, който представи ключови моменти от партньорството между A1 и OPPO.

„Потребителите все по-често търсят устройства, които съчетават водещи камери, премиум дизайн и висока производителност, отговаряща на динамичното ежедневие. За нас е важно да предлагаме на клиентите си разнообразие от иновативни устройства и услуги, които отговарят на различните нужди и начини на живот. Радваме се, че заедно с OPPO можем да представим Find X9 Ultra – устройство, което поставя силен акцент върху мобилната фотография и цялостното потребителско изживяване“, коментира Александър Кръстев.

Владимир Кайтазов, търговски директор в OPPO България
Владимир Кайтазов, търговски директор в OPPO България Източник: A1

По време на събитието Владимир Кайтазов, търговски директор в OPPO България, и Борис Димитров, регионален мениджър в OPPO България, представиха визията на OPPO за развитието на мобилните технологии и основните иновации във Find X9 Ultra. Специален гост беше документалистът Мартин Граховски, който сподели практически съвети за смартфон фотография и показа кадри, заснети с новия флагман.

Мартин Граховски, документалист
Мартин Граховски, документалист Източник: A1

OPPO Find X9 Ultra вече е наличен за покупка в A1.

Камерата на Find X9 Ultra е създадена съвместно с Hasselblad и пренася усещането за професионална фотография в смартфон формат. Сред ключовите предимства е първият в света 50MP телефото обектив с 10x оптичен зуум, както и 20x хибриден зуум с оптично качество и до 120x дигитално приближение. Това позволява заснемане на ясни и детайлни кадри дори от голямо разстояние.

Системата от камери включва още две 200MP камери – ултра-чувствителна основна и портретен телефото обектив, които се справят отлично както на дневна светлина, така и при нощни снимки. Новото поколение True Color камера възпроизвежда цветовете по-естествено и реалистично, а AI функциите подпомагат както заснемането, така и обработката на кадри директно от устройството. Смартфонът предлага и разширени видео възможности с поддръжка на 4K при 120 fps и 8K при 30 fps запис, което дава повече свобода за създаване на видеа с кинематографично усещане.

Моделът впечатлява и с дизайн, вдъхновен от емблематичните камери Hasselblad – комбинация от метал и кожа и изчистена естетика, повлияна от скандинавския минимализъм.

6.82-инчовият 144Hz 2K ProXDR дисплей осигурява плавно изживяване и ярка картина, докато вградената AI адаптивна грижа за очите настройва екрана според средата, а сертификациите TÜV Rheinland гарантират комфорт при продължителна употреба.

OPPO Find X9 Ultra разполага с процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 за мощна производителност, а батерията с капацитет 7050 mAh осигурява дълга автономност. Устройството поддържа 100W бързо и 50W безжично зареждане.

Смартфонът е защитен от вода и прах с рейтинги IP66, IP68 и IP69, разполага със стъкло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и SGS сертификат за устойчивост.

Kлиентите на телекома могат да закупят OPPO Find X9 Ultra за 1459,98 €/2855,47 лв. в брой или 70,98 €/138,82 лв. на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra.

