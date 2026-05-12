Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Военните започнаха разследване на този инцидент

12 май 2026, 22:24
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 100 цивилни са били убити при въздушен удар на нигерийската армия по препълнен пазар в северозападния щат Замфара, съобщи днес "Амнести Интернешънъл“, призовавайки властите да започнат незабавно разследване, предаде "Ройтерс".

Въздушният удар, който е бил нанесен в окръг Зурми в неделя, беше вторият, който уби десетки хора на препълнен пазар в северна Нигерия за един месец.

Десетки ранени са били лекувани в болници в Зурми и Шинкафи, съобщи "Амнести", добавяйки, че много от убитите са жени и момичета.

Нигерийски военни избили десетки цивилни за отмъщение

Нигерийската армия не отговори веднага на исканията за коментар, но по-рано е отричала, че извършва удари по цивилни, като твърди, че въздушните удари се основават на разузнавателна информация и поразяват само цели на бунтовници.

Позовавайки се на свидетели, "Амнести" съобщи, че военни самолети са били забелязани да кръжат над района по обяд и са се върнали около два часа по-късно, за да ударят препълнения пазар.

През април около 200 цивилни бяха убити при подобен въздушен удар срещу седмичен пазар в Джили, в североизточна Нигерия.

Военните започнаха разследване на този инцидент.

Жителите казват, че са все по-загрижени от смъртта на цивилни при военни рейдове и удари в северните региони.

Сателитни снимки показват мащаба на клането в Нигерия

Нигерийската армия се бори с бандитизма и със 17-годишно ислямистко въстание в североизточната част на страната.

"САЩ нанесоха удари по обекти, които според тях са били бази на ислямисти в северозападната част на Нигерия на Коледа миналата година, след като президентът Доналд Тръмп обвини Нигерия, че не успява да защити християните. Тази практика на нарушаване на човешките права все повече се превръща в норма, като селяните са тези, които понасят зверствата както от въоръжени групи, така и от бандити и военните", обяви "Амнести".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Въздушен удар Нигерийска армия
България подкрепи мисия в Ормузкия проток

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Северна Македония вика посланика на България

Премиерът на Северна Македония: Достойнството няма цена... Ще търпите

