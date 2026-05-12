Свят

Северна Македония вика посланика на България

Причината за тази дипломатическа реакция е неотдавнашното изявление на новия външен министър на България

12 май 2026, 18:24
Източник: iStock/GettyImages

М инистерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще призове българския посланик в Скопие Желязко Радуков за устен демераш.

От МВнР на РСМ обосноваха дипломатическия акт с "неподходящото адресиране от страна на министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, която в изявлението си вчера по време на Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз е използвала неподходящо и неправилно прилагателно, производно от името на нашата държава, употребявайки израза "северномакедонски партньори".

Муцунски: Северномакедонец е неточно и неуместно

Вчера тя каза пред журналисти в Брюксел, че е изразила очакване пред "северномакедонските си партньори", Скопие да предприеме действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път. 

Това стана след неформален разговор с министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски.

Въпреки че официалното, международно признато име на държавата е Северна Македония, след подписването на Преспанското споразумение с Гърция през 2018 г., настоящите власти в Скопие, както и повечето медии и институции, отказват да го използват.

Вчера Муцунски коментира във Фейсбук, че "използването на термина "северномакедонец" по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са македонци".

Източник: БГНЕС    
