Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

П реди година американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че огромните търговски мита ще поставят основния икономически съперник на Америка на колене, пише Reuters .

Тази седмица той заминава за Китай, но амбициите му са силно попарени от съдебни решения у дома. Според политически анализатори това е свило целите му до няколко скромни сделки за соя, говеждо месо и самолети „Боинг“, както и до търсене на помощ от Пекин за прекратяване на неговата непопулярна война с Иран.

Тръмп и Си Цзинпин може да се видят до края на годината, пише китайско издание

Скромните очаквания за срещите на Тръмп с Си Дзинпин на 14 и 15 май – първите, откакто двамата обявиха примирие в изтощителната търговска война през октомври – показват как бомбастичният подход на американския президент не е успял да му осигури предимство преди преговорите.

„Тръмп до известна степен се нуждае от Китай повече, отколкото Китай от него“, коментира Алехандро Рейес, експерт по китайска външна политика. „Той има нужда от външнополитическа победа – такава, която да покаже, че се стреми да осигури стабилност в света, а не просто да руши глобалната политика.“

Откакто Тръмп временно спря трицифрените мита върху китайски стоки, а Си се отказа от блокирането на глобалните доставки на редкоземни елементи, Пекин тихо усъвършенства своя инструментариум за икономически натиск срещу Вашингтон.

Си Дзинпин не желае да се срещне с "непредвидимия" Тръмп

Междувременно Тръмп е погълнат от битки с американските съдилища срещу неговите мита и от войната с Иран, която срина рейтинга му на одобрение преди междинните избори през ноември.

Срещата в китайската столица ще бъде грандиозна – предвидена е среща на върха в Двореца на народа, обиколка на Храма на небето, държавен банкет и обяд. Икономическите резултати обаче вероятно ще се изчерпят с няколко сделки, като дори не е ясно дали ще бъде удължено търговското примирие. Тръмп ще бъде придружен от бизнес делегация, включваща Илон Мъск (Tesla) и Тим Кук (Apple). Извън търговията американският президент заяви, че ще обсъди продажбите на оръжие за Тайван и казуса с лишения от свобода медиен магнат Джими Лай.

Битка след битка

Тонът се промени драстично от април 2025 г., когато Тръмп обяви в Truth Social, че митата му ще накарат Китай да разбере, че дните на „обиране“ на САЩ са приключили. Тогава Пекин ограничи износа на редкоземни елементи, показвайки зависимостта на Запада от суровини за електромобили и оръжия, което доведе до несигурното примирие.

Китай вече знае кога Тръмп ще мигне

Оттогава Тръмп се изправи пред безброй други фронтове: залавянето на лидера на Венецуела, заплахите за анексиране на Гренландия и войната срещу Иран, която хвърли Близкия изток в хаос и предизвика глобална енергийна криза. Над 60% от американците не одобряват войната му с Иран.

Сега Тръмп иска Китай да убеди Техеран да сключи сделка с Вашингтон. Пекин обаче ще иска нещо в замяна и на първо място в дневния ред на Си е Тайван. Китай настоява Вашингтон да заяви ясно, че няма да подкрепя независимостта на острова или сепаратистки действия.

„Повърхностно примирие“

Китай иска също така администрацията на Тръмп да се ангажира да не предприема бъдещи ответни търговски действия, като контрол върху износа на технологии и чипове. От миналия октомври Пекин разширява собственото си икономическо влияние, приемайки закони за наказване на чуждестранни компании, които изнасят веригите си за доставки извън Китай.

Ще се превърне ли Тръмп в проблем за Китай

Според проучвания в САЩ, мнозинството от американците вече смятат, че страната трябва да си сътрудничи с Китай. Така че дори само запазването на стабилни отношения и удължаването на търговското примирие би било достатъчно за Тръмп, за да обяви победа. Това прави най-вероятния изход „повърхностно прекратяване на огъня, което е до голяма степен в полза на Китай“, смятат експерти от Вашингтон.