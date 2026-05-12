Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

М ъж на 44 години от София е задържан в Добрич за опит за подкуп на областния управител Асен Атанасов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Мъжът е задържан вчера около 18:30 ч. в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро.

Преди няколко дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той заявил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването.

По първоначална информация на полицията подкупът е бил предназначен за придобиване на стотици декари земеделска земя в землището на град Каварна. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 304а от Наказателния кодекс, който квалифицира като тежко престъпление даването или обещаването на подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

По случая е уведомена Окръжната прокуратура в Добрич, като с прокурорско постановление мярката за задържане на 44-годишния мъж е удължена на 72 часа. Работата по случая продължава.

По-рано днес Окръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за опит да подкупи полицаи.