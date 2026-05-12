България

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Той е задържан в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро

12 май 2026, 20:25
Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич
Източник: БТА

М ъж на 44 години от София е задържан в Добрич за опит за подкуп на областния управител Асен Атанасов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Мъжът е задържан вчера около 18:30 ч. в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро.

Преди няколко дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той заявил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването.

По първоначална информация на полицията подкупът е бил предназначен за придобиване на стотици декари земеделска земя в землището на град Каварна. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 304а от Наказателния кодекс, който квалифицира като тежко престъпление даването или обещаването на подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

По случая е уведомена Окръжната прокуратура в Добрич, като с прокурорско постановление мярката за задържане на 44-годишния мъж е удължена на 72 часа. Работата по случая продължава.

По-рано днес Окръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за опит да подкупи полицаи. 

Източник: БТА, Павлина Живкова    
Подкуп МВР Добрич Областен управител
Последвайте ни
Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Северна Македония вика посланика на България

Северна Македония вика посланика на България

Политическата криза в Румъния се разраства

Политическата криза в Румъния се разраства

Човек почина до метростанция в центъра на София

Човек почина до метростанция в центъра на София

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 12 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 12 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 13 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

България Преди 1 час

Гражданите не искат да се строят нови огромни сгради в „Младост“

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

България Преди 2 часа

Това става след резултатите от парламентарните избори

Британското правителство се разпада

Британското правителство се разпада

Свят Преди 3 часа

Натискът за оставка на Стармър расте

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

A1 и OPPO представиха новия Find X9 Ultra на специално събитие

България Преди 4 часа

„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

„България се гордее с теб!“: Лили Иванова подкрепи DARA преди Евровизия

България Преди 4 часа

Примата пожела успех на родната представителка във Виена с емблематичното „БАНГАРАНГА!“; Юбилейното 70-о издание на конкурса стартира довечера под знака на политическо напрежение

Вече има осъден за купуване на гласове в Буковлък

Вече има осъден за купуване на гласове в Буковлък

България Преди 4 часа

Наказателното производство приключи краен съдебен акт

Повдигнаха обвинения на кмета на Лом

Повдигнаха обвинения на кмета на Лом

Свят Преди 4 часа

Предстои Районна прокуратура - Монтана да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия кмет от длъжност

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Накратко: Къде „Дяволът носи Прада 2“ уцели истината за медиите и къде сбърка

Любопитно Преди 4 часа

Продължението показва реалната криза в журналистиката, съкращенията и заплахата от изкуствения интелект, но спестява някои чисто професионални детайли

Асен Василев остро критикува плана на „Прогресивна България“ за цените

Асен Василев остро критикува плана на „Прогресивна България“ за цените

България Преди 4 часа

Според Василев част от текстове в проекта са „много притеснителни“

Снимката е илюстративна

Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

България Преди 4 часа

Обявен е жълт код за опасно време в 18 области на Централна и Източна България; синоптиците прогнозират нови интензивни валежи и вятър

Българин загина в катастрофа в Гърция

Българин загина в катастрофа в Гърция

Свят Преди 5 часа

Задържана е шофьорката на леката кола, участвала в пътното произшествие

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

България Преди 5 часа

Три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт бяха приети от Правната комисия

Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 5 часа

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

Снимката е илюстративна

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

България Преди 5 часа

Десислава Бошнакова обясни, че 53 деца са имали късмет, защото са играели на двора, докато ударната вълна е потрошила северната част на сградата

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Свят Преди 5 часа

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 5 часа

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

След щурия купон: Как дамите се справят с махмурлука?

Edna.bg

Фестивалът в Кан започва на фона на спорове за изкуствения интелект и бойкот на Холивуд

Edna.bg

Томас Тухел хвърли спасителен пояс за Трент

Gong.bg

Григор Димитров срещу 203-сантиметров гигант на старта в Бордо

Gong.bg

Верижна катастрофа на "Хемус"

Nova.bg

Софиянец опитал да подкупи областния управител на Добрич с 40 000 евро

Nova.bg