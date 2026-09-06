Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

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Х ора от цял Непал се стичат, за да снимат боядисаната в зелено вила, оцеляла след опустошителните наводнения, които удариха страната на 26 август и отнеха живота на над 1200 души. Към 3 септември близо 5000 души все още са в неизвестност, а спасителните операции са помогнали на повече от 11 000 души.

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Голямата къща е позволила на семейство Пякюрел да остане в безопасност, докато придошлите води унищожават всичко около тях. Местните жители вече я наричат „къщата на чудото“, а сградата се превърна и в интернет сензация. Някои идват да я видят, а други вадят телефоните си, за да си направят селфи.

#Watch | When a ferocious torrent of water, mud and debris swept away everything in its path in Nepal last week, it created a whirlpool of destruction around this 'miracle' green house pic.twitter.com/0TDrMLbjcI — The Telegraph (@ttindia) September 4, 2026

Пороят от вода, кал и отломки, помел всичко по пътя си, е образувал своеобразен водовъртеж около къщата в Дхунге Базар. В широко разпространено в социалните мрежи видео се вижда как семейство Пякюрел наблюдава безпомощно от балкона на третия етаж как водата се блъска в стените на дома. В продължение на няколко минути те не знаели дали сградата ще устои. Тя обаче оцеляла.

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67-годишният Чхатра Бахадур Пякюрел току-що бил изпратил внука си до спирката на училищния автобус и се прибирал, когато наводненията достигнали дома им. Те са причинени от срутването на ледник в Хималайския регион на границата между Непал и Тибет.

A turquoise-colored house was left largely intact after a devastating mudslide tore through Nepal’s Trishuli region, damaging buildings around it and leaving behind widespread debris. The unlikely survivor has been dubbed the “green miracle house” on social media.



The discovery… pic.twitter.com/IIT39cxBhD — CBS News (@CBSNews) September 2, 2026

„Първоначално не знаехме какво ще се случи и дали ще оцелеем. След известно време разбрахме, че не можем да направим нищо повече. Животът ни беше в ръцете на Всемогъщия Бог - или щеше да ни спаси, или щеше да ни остави да се удавим“, разказва Пякюрел.

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Атракция, устояла на наводнението

Сред калта и отломките къщата стои изолирана, докато съседните сгради са разрушени. Седмица след бедствието пътят е отворен отново и любопитни жители започват да се изкачват до сградата, за да я видят и снимат. В Google Maps тя вече е обозначена като атракция, устойчива на наводнения.

This is strong, but I’d make the ending more powerful and add the detail that the family prayed while trapped:



THE FAMILY IN THE GREEN HOUSE SURVIVED. 🥹🙏



As a terrifying wall of floodwater, mud and debris tore through their neighborhood in Nepal, a family found themselves… pic.twitter.com/MkHeNRyD7g — Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) September 2, 2026

На 2 септември, след като реката се успокоила, собствениците успели да оценят щетите. Колоните на първите два етажа останали изправени, както и пералнята с купа мръсно пране на балкона. Покривът също останал напълно непокътнат.

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Къщата е сред малкото сгради, устояли на разрушителните наводнения. Според Пякюрел именно колоните, дълбоко пробити и закрепени в скалата, са спасили зелената сграда. Първият етаж е построен през 1995 г., когато той е управлявал магазин за хранителни стоки. С разрастването на бизнеса към него били добавени още етажи.

The internet has already dubbed it the “Miracle Green House.”



After devastating floods and landslides tore through parts of Nepal, a group of survivors improvised a makeshift slide down a muddy slope to escape from a lone green house left standing amid a sea of sludgy debris.



A… pic.twitter.com/8e8UQ8wp02 — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) September 2, 2026

Появиха се множество теории защо къщата е оцеляла, докато останалите сгради са разрушени. Някои предполагат, че било било предпазено от възвишение в заливната равнина, докато други го приемат като Божи дар.

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За Пякюрел най-важното е, че той и семейството му са живи и здрави. Училището на внука му, разположено на хълм, също е било пощадено. Цялото семейство се събрало отново още на следващия ден след бедствието.

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Оттогава домът им се превърна в символ на устойчивостта - или в поредната сензация в социалните мрежи, в зависимост от гледната точка.