Свят

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Над 1200 загинали и хиляди в неизвестност след наводненията в Непал, но една зелена вила устоя на стихията. Защо хиляди души пътуват, за да я видят, и как дълбоките основи в скалата спасиха цяла фамилия?

6 септември 2026, 11:39
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Х ора от цял Непал се стичат, за да снимат боядисаната в зелено вила, оцеляла след опустошителните наводнения, които удариха страната на 26 август и отнеха живота на над 1200 души. Към 3 септември близо 5000 души все още са в неизвестност, а спасителните операции са помогнали на повече от 11 000 души.

(Във видеото: 9 дни след катастрофалното бедствие: Спасиха още двама затрупани работници в Непал)

Голямата къща е позволила на семейство Пякюрел да остане в безопасност, докато придошлите води унищожават всичко около тях. Местните жители вече я наричат „къщата на чудото“, а сградата се превърна и в интернет сензация. Някои идват да я видят, а други вадят телефоните си, за да си направят селфи.

Пороят от вода, кал и отломки, помел всичко по пътя си, е образувал своеобразен водовъртеж около къщата в Дхунге Базар. В широко разпространено в социалните мрежи видео се вижда как семейство Пякюрел наблюдава безпомощно от балкона на третия етаж как водата се блъска в стените на дома. В продължение на няколко минути те не знаели дали сградата ще устои. Тя обаче оцеляла.

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67-годишният Чхатра Бахадур Пякюрел току-що бил изпратил внука си до спирката на училищния автобус и се прибирал, когато наводненията достигнали дома им. Те са причинени от срутването на ледник в Хималайския регион на границата между Непал и Тибет.

„Първоначално не знаехме какво ще се случи и дали ще оцелеем. След известно време разбрахме, че не можем да направим нищо повече. Животът ни беше в ръцете на Всемогъщия Бог - или щеше да ни спаси, или щеше да ни остави да се удавим“, разказва Пякюрел.

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Атракция, устояла на наводнението

Сред калта и отломките къщата стои изолирана, докато съседните сгради са разрушени. Седмица след бедствието пътят е отворен отново и любопитни жители започват да се изкачват до сградата, за да я видят и снимат. В Google Maps тя вече е обозначена като атракция, устойчива на наводнения.

На 2 септември, след като реката се успокоила, собствениците успели да оценят щетите. Колоните на първите два етажа останали изправени, както и пералнята с купа мръсно пране на балкона. Покривът също останал напълно непокътнат.

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Къщата е сред малкото сгради, устояли на разрушителните наводнения. Според Пякюрел именно колоните, дълбоко пробити и закрепени в скалата, са спасили зелената сграда. Първият етаж е построен през 1995 г., когато той е управлявал магазин за хранителни стоки. С разрастването на бизнеса към него били добавени още етажи.

Появиха се множество теории защо къщата е оцеляла, докато останалите сгради са разрушени. Някои предполагат, че било било предпазено от възвишение в заливната равнина, докато други го приемат като Божи дар.

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За Пякюрел най-важното е, че той и семейството му са живи и здрави. Училището на внука му, разположено на хълм, също е било пощадено. Цялото семейство се събрало отново още на следващия ден след бедствието.

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Оттогава домът им се превърна в символ на устойчивостта - или в поредната сензация в социалните мрежи, в зависимост от гледната точка.

Източник: БГНЕС    
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