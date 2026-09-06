София празнува Съединението: Историята оживява с церемония и специални инициативи

С офия ще отбележи 141-вата годишнина от Съединението на България с официална церемония, тематични музейни турове и инициативи, посветени на българската история. Това съобщиха от Столичната община.
6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една
От 11:00 ч. пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг на бул. „Васил Левски“ № 81 ще се състои тържественото отбелязване на годишнината от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
Слова по повод празника ще произнесат кметът на София Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“.
В церемонията ще участват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Силвия Лулчева. Събитието е част от Календара на културните събития на Столичната община.
- Историята отвъд клишето
По повод празника Столичната община организира и инициативата „Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд клишето“, в която млади хора ще говорят за българската история и значението на гражданските ценности.
Специална програма е подготвил и Националният военноисторически музей. Оттам ще представят тематични музейни турове, които ще проследят пътя към Съединението. Те ще започнат в 11:00 и 15:00 ч., съобщиха от Министерството на отбраната.
Започват честванията по повод 6 септември - Съединението на Княжество България с Източна Румелия
- Работилница за деца в „Музейко“
В Научно-образователния детски център „Музейко“ ще се проведе работилницата „Символите на България“, предназначена за деца над 7 години.
По време на заниманието те ще научат повече за историите зад националните символи и за българския дух, а след това ще могат да създадат свой български символ чрез техниката линогравюра.
Работилницата започва в 14:00 ч. и ще продължи около 40 минути.