България

141 години от Съединението: Какви послания отправиха политиците за празника

Те подчертаха значението на историческия акт за страната

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 минута / 6 септември 2026, 09:46
141 години от Съединението: Какви послания отправиха политиците за празника
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ългария отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия - едно от най-значимите събития в българската история. На 6 септември 1885 г. в Пловдив е обявено Съединението, което променя политическата карта на страната и се превръща в символ на националното единство. По повод празничния ден политици отправиха поздравления към българите и подчертаха значението на историческия акт за страната.

"Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си", написа премиерът Румен Радев във Facebook.

"Скъпи сънародници,

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството.

През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.
Честит празник!", пише Румен Радев. 

Вътрешният министър Иван Демерджиев също честити празника в социалните мрежи. 

"Този ден е пример, че обединението зад една национална цел прави нашия народ несломим на пътя на постигането ѝ.

Министерство на вътрешните работи се намира на улица "6-и септември” и имам повод всеки ден да си припомням този подвиг на нацията ни.

Вярвам, че има нещо символично в мястото, на което днес е МВР. Защото без справедливост не може да има обединение!", написа Демерджиев. 

"Нека единни да работим за България", призова председателят на НС Михаела Доцова. 

„Честит Ден на Съединението! На 6 септември 1885 г. българският народ е единен, действа без колебание и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко.

Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще.

Нека духът на този пълен с надежда и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единението е истинският ключ към успеха.

Нека единни да работим за България!

Съединението прави силата!", написа Доцова във Facebook. 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити през социалните мрежи. 

"Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас. 

Честит Ден на Съединението!", написа Борисов. 

"Честит 6 септември - Денят на Съединението, в който отбелязваме  141 години  от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.  Празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Нека  днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското  обединение, да продължим да работим за силна и достойна България”, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Източник: Пресцентър на ДПС

От „Продължаваме промяната“ честиха 6 септември на българите с публикация във Facebook.

„Заедно можем“, написаха от политическата формация по повод 141-вата годишнина от Съединението на България. 

Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев напомни, че на 6 септември 1885 г. "България не чака разрешение"

"Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят.

Русия не подкрепя извършеното Съединение. В отговор отзовава военния министър и руските офицери от българската войска. Младата ни армия остава без голяма част от висшия си команден състав в един от най-критичните моменти. Но България не отстъпва.

Два месеца по-късно българските войници и офицери защитават държавата си в Сръбско-българската война и доказват, че свободата не е подарък, ако имаш волята да я отстояваш. Победата укрепва Съединението и авторитета на България в Европа. Това е големият урок на 6 септември: националният интерес не се защитава със снишаване.

Днес България е част от ЕС и НАТО. Имаме съюзници, право на глас и място там, където се вземат решенията за бъдещето на Европа. Затова снишаването на настоящото правителство пред Русия е толкова унизително. Самостоятелността не означава да стоиш между съюзниците си и Кремъл. Означава да знаеш какъв е интересът на България, да вземаш решения в негово име и да имаш смелостта да ги защитаваш.

Нашият интерес е в силна Европа, в истинските партньорства и в България със самочувствие, която не чака позволение, за да отстоява бъдещето си. Съединението успява, защото българите решават какво искат за България и имат куража да го защитят.

И днес е така. България не е ничий заложник. Бъдещето ни зависи от решенията, които вземаме, и от смелостта да ги отстояваме. Нашето бъдеще е европейско. Честит Ден на Съединението!", пише Мирчев. 

Лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов публикува видео във Facebook.

"България утре - това сме ние, българите, днес. 

Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г. Нека пазим единството, националното си достойнство и стремежа към свободна, силна и независима България. 

Честит 6 септември, българи ! Честит Ден на Съединението", написа Костадинов.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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