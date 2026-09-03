Свят

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Руският президент заяви, че САЩ, Китай и други държави могат да помогнат за споразумение, докато Москва реагира на предупрежденията на Зеленски за опасности в руското въздушно пространство

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 22 минути / 3 септември 2026, 12:39
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Р уският президент Владимир Путин заяви, че вижда възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

(Във видеото: Путин: Германия ни набеждава за летището в Лайпциг)

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

В същото време той отново отправи остри обвинения към Киев, като определи предупрежденията на украинските власти за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство като проява на „държавен тероризъм“.

Путин посочи, че редица държави, сред които САЩ и Китай, са готови да подкрепят усилията за постигане на мирно споразумение.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта - Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви руският президент по време на Източния икономически форум във Владивосток.

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна със сила, ако Киев не иска мир

Изявлението на Путин идва, след като във вторник украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователните компании за рисковете при използването на руското въздушно пространство.

По думите на Зеленски присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го прави опасно за гражданската авиация и на практика ограничава възможността то да бъде използвано безопасно.

Именно тези предупреждения предизвикаха острата реакция на Москва. Путин обвини Украйна в „държавен тероризъм“, като заяви, че действията на Киев засягат сигурността на въздушното пространство.

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

На този фон руският президент отново подчерта, че според него съществува възможност за политическо решение на конфликта, но окончателното споразумение трябва да бъде договорено между Москва и Киев.

"Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за войната в Украйна, тъй като няма проблеми с наличността на военен персонал", заяви още руският президент Владимир Путин, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС. Путин вече отрече по-рано тази седмица спекулациите за нова мобилизация, като нарече слуховете „пълна безсмислица“ и „информационна атака“ срещу Русия.

Войната в Украйна продължава вече повече от четири години, като дипломатическите усилия за прекратяването ѝ досега не са довели до трайно мирно споразумение. В последните месеци обаче темата за възможни преговори отново се поставя активно, а международни посредници търсят варианти за сближаване на позициите на двете страни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Елена Инджева    
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