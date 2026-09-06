Двама души загинаха, а десет са в неизвестност след свлачище в Китай

Двама души загинаха, а 10 са в неизвестност след кално свлачище в източната част на Китай, предизвикано от проливни дъждове, свързани с тайфуна „Саудел“. Десетки къщи са били повредени, съобщиха държавните медии, цитирани от "Асошиейтед прес".

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Свлачището е засегнало част от село в окръг Суйчуан, провинция Цзянси, рано в събота. Спасителните екипи са евакуирали местните жители на безопасно място заради опасността от нови свлачища, съобщиха властите.

Първоначално един човек е бил открит мъртъв, а други двама са били спасени живи и в добро състояние.

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В неделя сутринта спасителите са открили тялото на още един човек сред разрушените къщи, съобщи китайската държавна телевизия.

Междувременно държавната медия информира, че още двама души са загинали в провинция Хунан в Южен Китай заради проливните дъждове, предизвикани от тайфуна „Саудел“.

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Не се съобщава как точно са настъпили смъртните случаи.

Спасителните операции в засегнатите райони продължават.