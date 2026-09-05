Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна

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С пециалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, пристигнаха в Москва в опит да дадат нов тласък на мирните преговори между Русия и Украйна.

Частен самолет, за който се смята, че превозва двамата американски представители, е кацнал днес в руската столица, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на руски медии.

Вчера Тръмп заяви, че Уиткоф и Къшнър заминават за чужбина с цел да постигнат мирно споразумение между Русия и Украйна. Американският президент каза, че Вашингтон разполага с „конкретно предложение“ за прекратяване на войната, но не разкри подробности за него.

След Москва двамата американски пратеници се очаква да посетят и Киев. Така Вашингтон се опитва да възобнови дипломатическия процес, който досега не доведе до пробив.

Среща с руския преговарящ

Според "Ройтерс" Уиткоф и Къшнър се очаква да се срещнат с руския специален пратеник Кирил Дмитриев.

Дмитриев е участвал в предишните срещи на американските представители с руския президент Владимир Путин. През юни той заяви пред Ройтерс, че е поддържал контакт с американските преговарящи и по време на паузите в посещенията им в Русия.

Руският специален пратеник играе важна роля в контактите между Москва и Вашингтон. По-рано тази година той участва и в преговори, свързани с американските санкции срещу руския петрол.

Какво стои на пътя на сделката

Въпреки дипломатическите усилия между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни разногласия.

Сред най-трудните въпроси са териториите, бъдещият статут на окупираните райони и гаранциите за сигурността на Украйна.

Войната продължава вече повече от четири години, а фронтовата линия е дълга около 1250 километра. Докато дипломатическите контакти се активизират, военните действия също се засилват.

Нови руски удари в Украйна

Най-малко петима души са загинали при руски удари в Украйна през нощта, предаде "Асошиейтед прес".

Руски балистичен удар е поразил стоманодобивния завод „Камет Стийл“ в източната Днепропетровска област. По данни на компанията „Метинвест“ при атаката са загинали петима души, а производствените съоръжения и инфраструктурата са били сериозно повредени. Работата на предприятието е преустановена.

„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на „Метинвест“ и поредното доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, заявиха от компанията.

„Метинвест“ подчертава, че заводът произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.

Руското Министерство на отбраната обаче заяви, че е нанесло удари по два металургични завода в областта, които определи като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.

Други двама души са били ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко.

Зеленски призова Москва да спре ударите

Ударите продължават въпреки призива на украинския президент Володимир Зеленски.

Той заяви, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призова Москва да направи същото.

Досега обаче няма индикации за аналогично едностранно решение от руска страна.

В същото време Русия и Украйна продължават взаимните атаки с дронове. Москва съобщи, че през нощта руските сили са свалили 53 украински дрона.

При украински атаки в руската Белгородска област са били ранени трима души, сред които 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.

Рябков: САЩ трябва да се съобразят с реалностите на място в усилията си за постигане на мир в Украйна

"Правителството на САЩ трябва да вземе предвид реалностите на място при уреждане на руско-украинския конфликт, където ситуацията се променя не в полза на Киев", заяви, цитиран от "Ройтерс", заместник-външният министър на Русия Сергей Рябков.

“Ключовият въпрос е доколко американската администрация е готова да се отдаде в търсенето на реално решение на настоящата криза, като вземе предвид и реалностите на място. Не само първопричините, за които говорим постоянно, но и за ситуацията, която се мени постоянно, при това не в полза на Киев ", посочи той, цитиран от ТАСС.

“Работата е там, че ситуацията във вида си, както се разви в хода на срещата в Анкъридж и след нея, остави много въпроси, доколко американската страна в подхода си е готова да се придържа към здрави рамки и да не се поддава на конюнктурата, включително на обработката от страна на противниците на решението на конфликта. И досега тези въпроси остават отворени”, допълни той.

Дипломация на фона на ескалация

Новата американска мисия идва в момент, когато въздушната война между Русия и Украйна се засилва, а нито една от страните не изглежда готова лесно да отстъпи по ключовите въпроси.

Именно затова посещенията на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев са важен тест за способността на администрацията на Тръмп да върне двете страни на масата за преговори.

Засега остава неясно дали американското „конкретно предложение“ ще успее да преодолее разногласията между Москва и Киев. Фактът, че дипломатическите контакти се провеждат паралелно с продължаващи тежки въздушни удари, показва колко сложен остава пътят към прекратяване на войната.