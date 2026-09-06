Свят

Израел удари цели на "Хизбула" в Южен Ливан след атака с дронове

По-рано израелската армия нареди на жителите в района на град Араб Салим да се евакуират незабавно

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 08:26
Израел удари цели на "Хизбула" в Южен Ливан след атака с дронове
Източник: AP/БТА

И зраелските въоръжени сили нанесоха удари по цели на „Хизбула“ в Южен Ливан, след като групировката е изстреляла два дрона срещу израелски войници, разположени в района, обявен от Израел за „зона за сигурност“, предадоха "Ройтерс" и "Франс прес".

Израел прехвана ракети на "Хизбула и нанесе удари в Южен Ливан

По-рано израелската армия нареди на жителите в района на град Араб Салим да се евакуират незабавно заради очакван „неизбежен удар“ срещу съоръжение на „Хизбула“.

„Намирате се близо до съоръжение на терористичната организация „Хизбула“, срещу която израелската армия извършва операция“, се посочва в съобщение на армията, публикувано на арабски език в Telegram. Към него е била приложена и карта на района, който трябва да бъде евакуиран.

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелските военни заявиха, че ударите са в отговор на атаката с двата дрона. При нападението няма пострадали, уточниха от армията, като определиха действията на „Хизбула“ като „грубо нарушение“ на примирието.

Подкрепяната от Иран групировка засега не е коментирала израелските твърдения.

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

  • Напрежението в Южен Ливан продължава

Израелската армия съобщи още в петък, че е нанесла удари по складове за оръжие на „Хизбула“ в Южен Ливан.

Сблъсъците в Ливан значително намаляха от юни насам след меморандум за разбирателство между САЩ и Иран и последвалото споразумение между Ливан и Израел.

Израел удари Ливан дни преди среща за разоръжаването на „Хизбула“

Въпреки това Израел продължава периодично да извършва военни операции в южната част на Ливан. Израелските сили продължават да контролират ивица от територията на страната, простираща се на около 10 километра навътре от границата, отбелязва Франс прес.

От 2 март при израелските удари в Ливан са загинали повече от 4300 души.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Арангелов, Валерия Динкова    
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