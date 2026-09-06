България

Важно за шофьорите: Затварят ключови булеварди в София заради маратон

Той е в чест на 141 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 08:19
Важно за шофьорите: Затварят ключови булеварди в София заради маратон
Източник: БТА

П роменя се организацията на движение в част от центъра на София заради „София Екиден Маратон 2026", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Маратонът се организира в чест на 141 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с цел популяризиране на щафетното бягане в шосейните бягания, се съобщава на сайта на проявата. Те поясняват, че терминът "екиден" идва от Япония и означава комбинация от думите „пункт“ (駅) и „предаване“ (伝) в смисъл на щафетно бягане на дълги разстояния.

Състезанието ще е по трасе с дължина 5 км със следния маршрут: Старт/Финал на кръстовището на ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (западното платно) пред националния стадион „Васил Левски“.

Маршрутът преминава по ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Професор Фритюф Нансен“, завива надясно до бул. „Васил Левски“, обръща посоката на движение към бул. „Черни връх“, продължава надясно и се насочва към кръстовището на бул. „Пенчо Славейков" и пешеходната зона на бул. „Витоша“. Отново смяна на посоката на движение и спускане към кръстовището на бул. „България" и бул. „Черни връх“, където завива надясно до входа на музея „Земята и хората“, продължава към кръстовището на бул. „Черни връх“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пресича бул. „Драган Цанков“ и достига пешеходната зона на пл. „Орлов мост“, където обръща и затваря обиколката на кръстовището на ул. „Ген. Гурко" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Забранява се движението на пътни превозни средства на 6 септември от 7:30 ч. до 13:30 ч.

· по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в посока НДК) в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“;

· по ул. „Ген. Гурко“ в участъка между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Васил Левски“ (двете посоки);

· по ул. „Любен Каравелов“ в участъка между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген.Гурко“;

· по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Проф. Фр. Нансен“;

· по бул. „Драган Цанков“ в участъка между ул. „Митрополит Кирил Видински“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“;

· по южното платно на бул.“България“ в участъка между бул. „Черни Връх“ и бул. „Акад. Иван Гешов“;

· по бул. „Черни Връх“ и ул. „Проф. Фр. Нансен“ в участъка между бул. „Свети Наум“ и бул. Васил Левски“

· по бул. „Пенчо Славейков“ в участъка между бул. „България“ и бул.“Витоша“; · в тунела на НДК – участъкът, водещ към бул.“Черни връх“ и бул. „България“ (бившето трасе на трамвай №6).

От 7:00 ч. до приключване на състезанието на 6 септември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски” (от страната към „Орлов Мост“) - 35 паркоместа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/София Господинова    
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