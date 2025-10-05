Свят

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села

5 октомври 2025, 16:07
Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа
Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона
Мащабни шествия в Европа подкрепят Палестина

Мащабни шествия в Европа подкрепят Палестина
Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?
Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп
Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа
Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа
Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

С влачища, мълнии и наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на най-малко 47 души в Непал, а 12 са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес. 

* Видеото е архивно!

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села. По данни на говорителя на полицията Бинод Гимире най-малко 18 души са загинали, а седем все още се издирват.

Проливните дъждове затрудняват спасителните акции, тъй като много пътища са отнесени или затрупани от кални маси. Представител на местните власти уточни, че се налага изпращането на хеликоптери от централното правителство за евакуация на пострадали. При отделен случай в друг район трима души загинали, след като били ударени от мълния, а един човек е починал вследствие на наводнение в южната част на страната.

Властите са успели да спасят 114 души. Непалското правителство издаде предупреждение за опасни валежи в източните и централните райони на страната за периода от събота до понеделник и временно затвори основни пътища. Всички вътрешни полети бяха спрени вчера заради лошо време и слаба видимост, като днес въздушният трафик бе частично възстановен.

Блокирането на пътищата съвпадна с периода, в който стотици хиляди непалци се завръщаха в Катманду след честванията на Дашайн - най-големия празник в Хималайската държава. Основният ден на двуседмичния фестивал бе в четвъртък, когато хората традиционно пътуват до родните си места, за да бъдат със семействата си.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Непал Природни бедствия Свлачища Наводнения Проливни дъждове Жертви Спасителни операции Окръг Илам Дашайн Блокирани пътища
Последвайте ни

По темата

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 9 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 7 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 8 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мощна буря парализира части от Европа</p>

Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Свят Преди 41 минути

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

История на Великденския остров – от заселването до колапса

История на Великденския остров – от заселването до колапса

Любопитно Преди 1 час

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 3 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 3 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 3 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

България Преди 4 часа

Иван Иванов и Атанас Зафиров инспектираха новопостроения участък от АМ “Хемус”

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

България Преди 4 часа

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 4 часа

Съдийската организация излезе с позиция

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

България Преди 4 часа

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

България Преди 5 часа

Николай Вълков настоя то да съдейства за бързото връщане на Васил Димитров в България

<p>Полша вдигна тревога заради масирана руска атака срещу Украйна</p>

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, един човек е загинал, осем са ранени

<p>Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник</p>

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

България Преди 5 часа

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

България Преди 6 часа

Пожарникари спасиха семейство с три деца

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Любопитно Преди 6 часа

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

България Преди 7 часа

Заради маловодието в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Шаная Туейн: Да откриеш любовта с бившия на приятелка

Edna.bg

Звездите на Байерн отпразнуваха рекордната си серия на Октоберфест

Gong.bg

Играч на Барселона отказал оферти от Ливърпул, Челси и Тотнъм през лятото

Gong.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (СНИМКИ)

Nova.bg

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)

Nova.bg