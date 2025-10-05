Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

С влачища, мълнии и наводнения, предизвикани от проливни дъждове, отнеха живота на най-малко 47 души в Непал, а 12 са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес.

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села. По данни на говорителя на полицията Бинод Гимире най-малко 18 души са загинали, а седем все още се издирват.

Massive Floods in Nepal



47 Died

9 Missing



Heavy rains from 3 Days triggered landslides and flash floods blocking roads, washing away Bridges in Kathmandu, Koshi Province and llam District.



October 5, 2025

Проливните дъждове затрудняват спасителните акции, тъй като много пътища са отнесени или затрупани от кални маси. Представител на местните власти уточни, че се налага изпращането на хеликоптери от централното правителство за евакуация на пострадали. При отделен случай в друг район трима души загинали, след като били ударени от мълния, а един човек е починал вследствие на наводнение в южната част на страната.

At least 47 people have been killed in Nepal as heavy rain triggered flash floods and landslides, blocking several bridges and washing away bridges in the last 36 hour. Separate landslides in Nepal's Ilam district claimed the lives of 18 people, while three people were killed in…

October 5, 2025

Властите са успели да спасят 114 души. Непалското правителство издаде предупреждение за опасни валежи в източните и централните райони на страната за периода от събота до понеделник и временно затвори основни пътища. Всички вътрешни полети бяха спрени вчера заради лошо време и слаба видимост, като днес въздушният трафик бе частично възстановен.

Блокирането на пътищата съвпадна с периода, в който стотици хиляди непалци се завръщаха в Катманду след честванията на Дашайн - най-големия празник в Хималайската държава. Основният ден на двуседмичния фестивал бе в четвъртък, когато хората традиционно пътуват до родните си места, за да бъдат със семействата си.