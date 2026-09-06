Нивото на Дунав продължава да спада по българския участък, остават ограниченията за корабоплаването

В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на водното ниво през последните 24 часа, показват данните от хидрометричните постове. Хидроложката обстановка остава усложнена, а ограниченията за газенето на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката, съобщиха от пресслужбата на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула
Най-съществено е понижението при Ново село, където нивото е спаднало с 5 сантиметра. Днес там е отчетено ниво от минус 67 сантиметра спрямо условната кота нула.
При останалите хидрометрични постове също се наблюдават ниски водни нива. При Русе водният стълб е на минус 107 сантиметра, при Оряхово - минус 98 сантиметра, а при Силистра - минус 95 сантиметра спрямо условната кота нула.
Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин
- Няма нови случаи на заседнали кораби
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма регистрирани нови случаи на заседнали плавателни съдове както в, така и извън корабоплавателния път.
Въпреки това ниското ниво на реката продължава да създава затруднения за корабоплаването. Остават в сила всички въведени ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.
Ниските води могат да ограничат възможността за плаване на корабите с по-голямо газене и да наложат допълнителни мерки от страна на корабособствениците и екипажите. При подобна хидроложка обстановка се налага постоянно наблюдение на фарватера и съобразяване на движението с актуалните данни за дълбочините по отделните участъци.
Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе
- Хидроложката обстановка остава усложнена
Данните от последното денонощие показват, че тенденцията към понижаване на водните нива продължава, макар и с минимални стойности при отделните измервателни пунктове.
От Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ продължават да следят състоянието на реката и условията за корабоплаване. Към момента ограниченията за газенето остават в сила по целия български участък на Дунав, а хидроложката обстановка се определя като усложнена.