Нивото на Дунав продължава да спада по българския участък, остават ограниченията за корабоплаването

В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на водното ниво през последните 24 часа, показват данните от хидрометричните постове. Хидроложката обстановка остава усложнена, а ограниченията за газенето на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката, съобщиха от пресслужбата на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Най-съществено е понижението при Ново село, където нивото е спаднало с 5 сантиметра. Днес там е отчетено ниво от минус 67 сантиметра спрямо условната кота нула.

При останалите хидрометрични постове също се наблюдават ниски водни нива. При Русе водният стълб е на минус 107 сантиметра, при Оряхово - минус 98 сантиметра, а при Силистра - минус 95 сантиметра спрямо условната кота нула.

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

Няма нови случаи на заседнали кораби

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма регистрирани нови случаи на заседнали плавателни съдове както в, така и извън корабоплавателния път.

Въпреки това ниското ниво на реката продължава да създава затруднения за корабоплаването. Остават в сила всички въведени ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Ниските води могат да ограничат възможността за плаване на корабите с по-голямо газене и да наложат допълнителни мерки от страна на корабособствениците и екипажите. При подобна хидроложка обстановка се налага постоянно наблюдение на фарватера и съобразяване на движението с актуалните данни за дълбочините по отделните участъци.

Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе

Хидроложката обстановка остава усложнена

Данните от последното денонощие показват, че тенденцията към понижаване на водните нива продължава, макар и с минимални стойности при отделните измервателни пунктове.

От Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ продължават да следят състоянието на реката и условията за корабоплаване. Към момента ограниченията за газенето остават в сила по целия български участък на Дунав, а хидроложката обстановка се определя като усложнена.