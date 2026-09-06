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След срещата с Путин: Уиткоф и Къшнър на преговори в Киев

Американските пратеници обсъдиха в Москва предложение за прекратяване на войната, но без обявени конкретни резултати

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 07:45
След срещата с Путин: Уиткоф и Къшнър на преговори в Киев
Източник: AP/БТА

А мериканските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

Това се случва ден след срещата им в Москва с руския президент Владимир Путин. Разговорите в Кремъл продължиха повече от три часа, но след тях не бяха обявени конкретни резултати.

Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи, че Уиткоф и Къшнър са представили американско предложение, насочено към прекратяване на войната в Украйна.

„От руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия“, заяви Ушаков.

Путин нареди 72-часово прекратяване на ударите по Киев

По думите му Москва е изразила увереност, че поставените цели ще бъдат постигнати, и е подчертала необходимостта да бъдат отстранени всички причини за конфликта.

„Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения“, допълни Ушаков.

  • Временно спиране на ударите

Междувременно Владимир Путин нареди тридневно спиране на ударите по Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник.

От Белия дом коментираха, че американските и руските представители са обсъдили по същество планове за по-нататъшното развитие на преговорите, насочени към прекратяване на войната в Украйна.

Уиткоф и Къшнър не направиха публични изявления след срещата и отпътуваха от Москва непосредствено след разговорите с Путин.

  • „Имаме идея за мир“

„Имаме идея за мир“, заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп.

Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна

Той вече организира няколко кръга от преговори в опит да бъде постигнато мирно решение за Украйна. Досега обаче усилията му не са довели до значим напредък.

Тръмп не уточни дали последното американско предложение предвижда Украйна да предаде територии на Русия.

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Редактор: Василена Василева
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