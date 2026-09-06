6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една

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Д нес, 6 септември, България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия - исторически акт, който променя съдбата на младата българска държава и се превръща в символ на националното единство.

На този ден през 1885 г. българите в Източна Румелия предприемат решителна стъпка към обединението с Княжество България. Без да чакат решение на Великите сили, те показват, че националният идеал може да бъде превърнат в политическа реалност.

България, разделена след Освобождението

За да се разбере значението на 6 септември, трябва да се върнем към 1878 г. След Освобождението и Берлинския договор българските земи остават разделени.

Княжество България получава автономия, но остава формално под върховенството на Османската империя. Южните български земи са обособени в автономната област Източна Румелия със столица Пловдив и със специален статут.

За много българи това разделение е несправедливо и противоречи на идеята за национално обединение. Желанието за Съединение постепенно се превръща в организирано политическо и революционно движение.

През 1885 г. в Източна Румелия действат комитети, които подготвят обединението. Сред най-активните дейци са Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Георги Бенковски и други революционери и общественици.

От Голямо Конаре към Пловдив

Решаващите събития започват в началото на септември 1885 г.

На 5 септември в Голямо Конаре, днешния град Съединение, се събират въоръжени доброволци под ръководството на Продан Тишков - Чардафон. Движението бързо се разраства.

В ранните часове на 6 септември 1885 г. чета и въоръжени отряди навлизат в Пловдив. Под командването на майор Данаил Николаев те овладяват ключови позиции в града и обкръжават конака.

Генерал-губернаторът на Източна Румелия Гаврил Кръстевич е отстранен. Създадено е временно правителство начело с Георги Странски.

Съединението е обявено.

Новината бързо се разпространява из страната, а в Пловдив и други градове хората излизат по улиците с български знамена.

Ролята на княз Александър Батенберг

Един от най-важните моменти идва след самото обявяване на Съединението.

Княз Александър I Батенберг решава да застане зад делото, въпреки огромния международен риск. Подкрепата му дава необходимата политическа легитимност на случилото се.

На 8 септември 1885 г. той приема Съединението и се провъзгласява за княз на Северна и Южна България. На следващия ден пристига в Пловдив.

Така революционният акт получава подкрепата на българската държавна власт.

България трябва да защити Съединението

Съединението обаче не е посрещнато спокойно от международните сили. Нарушаването на установения с Берлинския договор ред поставя България в изключително сложна дипломатическа ситуация.

Само два месеца по-късно страната е изправена пред ново изпитание - Сръбско-българската война.

Сърбия напада България, очаквайки лесна победа. Българската армия обаче успява да спре настъплението и да постигне победа, с което защитава постигнатото Съединение.

Дипломатическите преговори продължават месеци наред, а през 1886 г. Съединението получава международно признание.​