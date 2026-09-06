Любопитно

Зрелищно шоу в София: Световните легенди надвиха българските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца"

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 09:08
Зрелищно шоу в София: Световните легенди надвиха българските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров
Източник: БТА

С ветовните легенди победиха с 3:2 Българските звезди в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". На шоу-мача пред над девет хиляди зрители присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев. 

Източник: БТА

Сред гостите също бяха Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров, както и настоящият национален отбор по волейбол при мъжете. В срещата се играха пет гейма до 15 точки, като участие взе и синът на Теодор Салпаров - Георги.

В състава на Световните легенди са: Самуеле Папи, Урош Ковачевич, Якопо Масари, Зимон Тишер, Александър Волков, Рафаел Паскуал, Марк Макгивърн, Николай Павлов, Серджо Сантош, Александър Атанасиевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Данте Амарал, Сречко Лисинац, Марко Подрасчанин. Техни треньори са: Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

Източник: БТА

В тима на Българските звезди са Андрей Жеков, Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Светослав Гоцев, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Цветан Соколов, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев и Николай Пенчев. Начело на отбора са наставниците: Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.

Източник: БТА

Звездите на България спечелиха в първия гейм след 15:10, благодарение на силните изяви на Николай Пенчев и Цветан Соколов. 

Световните легенди изравниха след драматично 16:14 във втората част, но след това българските звезди си върнаха аванса след 15:7.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изпълни начален удар в четвъртата част, спечелена от Световните звезди с 15:12.

Звездите излязоха крайни победители в спектакъла след 15:11 и успешна атака на Самуеле Папи.

Източник: БТА

След края на шоу-мача Любомир Ганев и Христо Стоичков отправиха специални приветствия към Теодор Салпаров. 

"Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те до усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на Европейското първенство", заяви Салпаров в края на спектакъла. 

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".

Редактор: Василена Василева
Източник: Асен Даскалов, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

141 години от Съединението: Какви послания отправиха политиците за празника

141 години от Съединението: Какви послания отправиха политиците за празника

Ескалация в Ормузкия проток: Иран атакува американски плавателни съдове и заплашва с по-тежки удари

Ескалация в Ормузкия проток: Иран атакува американски плавателни съдове и заплашва с по-тежки удари

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
AI ще направи вторичния пазар за коли още по-сложен

AI ще направи вторичния пазар за коли още по-сложен

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 4 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 4 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 4 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кои са най-големите нарцисисти в “Игри на волята” 8? Говори психоложката Кристина Вутева

Кои са най-големите нарцисисти в “Игри на волята” 8? Говори психоложката Кристина Вутева

Любопитно Преди 1 час

Психоложката гостува на Симона Ръждавичка в „След Игрите Podcast“ и говори за преживяването си в екстремното риалити, нарцисизма и живота като олимпийски състезател

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

България Преди 1 час

Вицепремиерът отправи остри критики към туристическия сектор заради значителното поскъпване на услугите

Пловдив празнува Съединението: Грандиозна заря и засилени мерки за сигурност

Пловдив празнува Съединението: Грандиозна заря и засилени мерки за сигурност

България Преди 2 часа

Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на площад „Съединение“, а центърът на града ще бъде с ограничено движение

Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Свят Преди 3 часа

АзГ води с 40% в Саксония-Анхалт и може да спечели абсолютно мнозинство - резултат, който би разтърсил и правителството на Фридрих Мерц

<p>Израел удари&nbsp;цели на &quot;Хизбула&quot; в Южен Ливан</p>

Израел удари цели на "Хизбула" в Южен Ливан след атака с дронове

Свят Преди 3 часа

По-рано израелската армия нареди на жителите в района на град Араб Салим да се евакуират незабавно

София празнува Съединението: Историята оживява с церемония и специални инициативи

София празнува Съединението: Историята оживява с церемония и специални инициативи

България Преди 3 часа

Млади хора ще говорят за българската история, а Националният военноисторически музей организира тематични турове

Двама души загинаха, а десет са в неизвестност след свлачище в Китай

Двама души загинаха, а десет са в неизвестност след свлачище в Китай

Свят Преди 3 часа

То е било предизвикано от проливни дъждове, свързани с тайфуна "Саудел"

След срещата с Путин: Уиткоф и Къшнър на преговори в Киев

След срещата с Путин: Уиткоф и Къшнър на преговори в Киев

Свят Преди 4 часа

Американските пратеници обсъдиха в Москва предложение за прекратяване на войната, но без обявени конкретни резултати

Нещо огромно се движи под Африка и бавно я разкъсва отдолу

Нещо огромно се движи под Африка и бавно я разкъсва отдолу

Любопитно Преди 4 часа

Учени разкриха какво точно разцепва Африка. Огромен поток от подземна магма и гореща скална маса в дълбините на Земята изтласква континента и поражда необичайни трусове под Източноафриканския разлом

Истината за безкофеиновото кафе: Има ли наистина кофеин в него и за кого е полезно

Истината за безкофеиновото кафе: Има ли наистина кофеин в него и за кого е полезно

Любопитно Преди 4 часа

Безкофеиновото кафе не е напълно освободено от стимуланта, но запазва ценните си антиоксиданти. Вижте как реагира организмът ни на тази напитка, кога е добра алтернатива и в кои случаи е по-добре да се консултирате с лекар

От колко слънчева светлина наистина се нуждаем

От колко слънчева светлина наистина се нуждаем

Любопитно Преди 4 часа

Умереното излагане на слънце е полезно за здравето ни, но за някои хора са достатъчни само няколко минути на ден през лятото, докато за други е необходимо значително повече време

6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една

6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една

България Преди 5 часа

Днес се навършват 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия - едно от най-значимите събития в новата българска история

Отива ли си лятото: До 36° в неделя, но идва захлаждане

Отива ли си лятото: До 36° в неделя, но идва захлаждане

България Преди 5 часа

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца

Испания разреши мигрантски лагер в пристанището на Сеута въпреки съпротивата на местните власти

Испания разреши мигрантски лагер в пристанището на Сеута въпреки съпротивата на местните власти

Свят Преди 12 часа

Министърът на транспорта Оскар Пуенте е дал зелена светлина за временен лагер, въпреки че властите на Сеута се обявиха против

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут

Иран заплаши САЩ с по-тежки удари по американски военни обекти

Свят Преди 13 часа

Техеран предупреди, че ще разшири атаките си, ако американските действия срещу ирански кораби продължат

Робърт Патинсън

Робърт Патинсън разкри защо е поел ролята на Крис Хансен в „Праймтайм“

Любопитно Преди 14 часа

Британската звезда определя образа като „неустоим“ и признава, че пресъздаването му е било изключително трудно

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Натали Портман стана майка за трети път на 45: „Това е привилегия и чудо“

Edna.bg

Как да познаем мъж нарцисист? Говори психоложката Кристина Вутева

Edna.bg

Треньорът на ЦСКА 1948 след загубата от Левски: Напускам

Gong.bg

Тенденция: отборите на Любо Пенев играят успешно срещу Лудогорец

Gong.bg

ГЕРБ решава до 8 септември дали да издигне кандидат-президент, Борисов е „против”

Nova.bg

Пожар пламна в столичния квартал „Христо Ботев”

Nova.bg