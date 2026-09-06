Зрелищно шоу в София: Световните легенди надвиха българските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров

С ветовните легенди победиха с 3:2 Българските звезди в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". На шоу-мача пред над девет хиляди зрители присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов и министърът на културата Евтим Милошев.

Източник: БТА

Сред гостите също бяха Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров, както и настоящият национален отбор по волейбол при мъжете. В срещата се играха пет гейма до 15 точки, като участие взе и синът на Теодор Салпаров - Георги.

В състава на Световните легенди са: Самуеле Папи, Урош Ковачевич, Якопо Масари, Зимон Тишер, Александър Волков, Рафаел Паскуал, Марк Макгивърн, Николай Павлов, Серджо Сантош, Александър Атанасиевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Данте Амарал, Сречко Лисинац, Марко Подрасчанин. Техни треньори са: Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

Източник: БТА

В тима на Българските звезди са Андрей Жеков, Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Светослав Гоцев, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Цветан Соколов, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев и Николай Пенчев. Начело на отбора са наставниците: Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.

Източник: БТА

Звездите на България спечелиха в първия гейм след 15:10, благодарение на силните изяви на Николай Пенчев и Цветан Соколов.

Световните легенди изравниха след драматично 16:14 във втората част, но след това българските звезди си върнаха аванса след 15:7.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изпълни начален удар в четвъртата част, спечелена от Световните звезди с 15:12.

Звездите излязоха крайни победители в спектакъла след 15:11 и успешна атака на Самуеле Папи.

Източник: БТА

След края на шоу-мача Любомир Ганев и Христо Стоичков отправиха специални приветствия към Теодор Салпаров.

"Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те до усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на Европейското първенство", заяви Салпаров в края на спектакъла.

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".