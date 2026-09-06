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Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

АзГ води с 40% в Саксония-Анхалт и може да спечели абсолютно мнозинство - резултат, който би разтърсил и правителството на Фридрих Мерц

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 08:46
Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта
Източник: iStock photos/Getty images

И збирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт днес гласуват за местен парламент на избори, които могат да се окажат исторически. Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) има шанс за първи път да спечели властта, предаде ДПА.

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Според предизборните проучвания антиимиграционната партия получава около 40% подкрепа и се надява да постигне безпрецедентно абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург.

Такъв резултат би позволил на АзГ да заобиколи т.нар. „защитна стена“ на традиционните партии, които отказват официално сътрудничество с крайната десница. Така партията и нейният 35-годишен водещ кандидат Улрих Зигмунд биха могли да поемат управлението на провинцията.

Проучванията сочат, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС), който в момента ръководи трипартийна коалиция в Саксония-Анхалт, ще остане на второ място.

АзГ се възползва от широко разпространеното недоволство от федералното правителство на канцлера Фридрих Мерц в Берлин.

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  • От какво зависи абсолютното мнозинство

Дали АзГ ще успее да получи пълно мнозинство в местния парламент до голяма степен ще зависи от представянето на трите леви партии – „Левицата“, Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и „Зелените“.

Те трябва да преминат 5-процентната бариера, за да получат депутатски места. Ако някоя от тях не успее, това може да увеличи дела на мандатите на АзГ и да доближи партията до самостоятелно управление.

Водещата позиция на АзГ се запазва въпреки факта, че регионалният ѝ клон в Саксония-Анхалт е под наблюдението на разузнавателните служби заради „потвърдените екстремистки възгледи“.

Програмата на партията предвижда създаване на работна група за ускоряване на депортациите, възстановяване на училищния обмен с Русия, въвеждане на отделни класове за деца на търсещи убежище и забрана на знамената на ЛГБТК+ общността в училищата.

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Ако АзГ постигне абсолютно мнозинство, Улрих Зигмунд може да стане най-младият министър-председател на германска провинция в историята на страната.

Резултатът обаче би имал значение далеч отвъд Саксония-Анхалт.

Победа на крайната десница би могла да предизвика сериозни сътресения на националната политическа сцена. АзГ вече води в някои проучвания за следващите федерални избори, които са насрочени за 2029 г.

Това е особено болезнена перспектива за Фридрих Мерц, който преди време обеща да намали наполовина подкрепата за крайнодясната партия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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