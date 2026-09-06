Пловдив празнува Съединението: Грандиозна заря и засилени мерки за сигурност

Тежка катастрофа с жертва край Велико Търново, включи се и медицински хеликоптер

Платформата "Знам цените" показва къде е по-скъп животът - у нас или в Гърция

Тодор Тагарев: Ситуацията на летището в Лайпциг е много повече от провокация

Отива ли си лятото: До 36° в неделя, но идва захлаждане

6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

Борисов: До 8 септември решаваме дали ГЕРБ ще издигне кандидат за президент

П ловдив отбелязва 141 години от Съединението на България с поредица от тържествени прояви, военни ритуали и културни инициативи. Кулминацията на честванията ще бъде тържествената проверка-заря на площад „Съединение“ тази вечер.

6 септември - Съединението: Денят, в който България стана една

На 6 септември 1885 г. в Пловдив е обявено Съединението на Княжество България и Източна Румелия - акт, извършен въпреки решенията на Великите сили от Берлинския конгрес.

Тържествената заря

В 20:30 ч. на площад „Съединение“ президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В нея ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, както и Представителният духов оркестър на ВВС.

Командващ зарята ще бъде бригаден генерал Божидар Бойков, командир на Съвместното командване на специалните операции.

Как ще се влиза в зоната за сигурност

Гражданите, които искат да присъстват на церемонията, ще могат да влизат в зоната за сигурност след 18:00 ч. през три пункта за проверка:

- на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ – при сградата на прокуратурата;

- на бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ – при подлеза;

- на бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ – до ДЗИ-Пловдив.

Служители на НСО ще проверяват гражданите за оръжия, остри предмети, експлозиви, леснозапалими вещества, пиротехнически изделия и други опасни предмети. Проверки ще се извършват с металдетектори.

Няма да бъдат допускани хора с обемист багаж, както и лица във видимо неадекватно състояние.

От 16:00 до 22:30 ч. се забранява използването на дронове в зона с радиус 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението.

София празнува Съединението: Историята оживява с церемония и специални инициативи

Промени в движението

Заради Международния мемориален маратон от 9:30 до 13:00 ч. се очаква поетапно спиране на движението на моторни превозни средства по маршрута от град Съединение към Пловдив.

В града трасето преминава по бул. „Васил Априлов“, моста над река Марица и бул. „6-ти септември“.

От 15:00 ч. до края на тържествената заря-проверка изцяло ще бъде затворен бул. „6-ти септември“ в участъка между бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Руски“.

Сигурността и общественият ред по време на честванията ще бъдат обезпечавани от екипи на Областната дирекция на МВР и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“.

Безплатен вход за музеи

По повод Празника на Пловдив и годишнината от Съединението музеите, галериите и обектите на Общински институт „Старинен Пловдив“ ще посрещат посетители с безплатен вход.

За празника общинската администрация е подменила близо 400 знамена, поставени по входно-изходните артерии на града.

Паметникът на Съединението също е подготвен за тържествата и е измит със специален препарат с аромат на зелена ябълка.