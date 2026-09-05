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Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

Пратениците на Доналд Тръмп са пристигнали в руската столица с предложение за прекратяване на войната

Обновена преди 5 минути / 5 септември 2026, 20:18
Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна
Руският президент Владимир Путин се ръкува с американския пратеник Джаред Къшнър. На снимката е още и другият американски емисар Стиф Уиткоф   
Източник: БТА
  • Пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха с Владимир Путин в Москва, носейки американско предложение за прекратяване на войната в Украйна.
  • Русия и Украйна се договориха временно да спрат ударите по Москва и Киев за три дни, докато американската делегация води преговори; Уиткоф и Къшнър след това ще отпътуват за Киев.
  • Мирният процес остава сложен заради нерешените въпроси за териториите и гаранциите за сигурност, а паралелно с дипломатическите усилия Русия и Украйна продължават засилените въздушни атаки.

Главните преговарящи на американския президент Доналд Тръмп се срещнаха с руския президент Владимир Путин по време на посещението си в Москва за мирни преговори с високопоставени руски представители.

Кадри, излъчени по руските държавни медии, показват как Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са посрещнати от Путин, докато усилията за прекратяване на войната в Украйна набират скорост.

В петък Тръмп заяви пред журналисти, че Уиткоф и Къшнър „носят със себе си предложение за прекратяване на войната“. Досега усилията на САЩ и техните съюзници да посредничат за мирно споразумение не са дали резултат. В неделя двамата ще отпътуват за Киев за нов кръг от преговори.

Русия и Украйна заявиха, че ще преустановят ударите по столиците си за три дни, докато американската делегация извършва посещението си.

В събота Зеленски заяви, че е разговарял с американските пратеници, които „още днес са започнали работа с руската страна“.

„Планът за утрешните дипломатически разговори в Киев с участието на американския екип е одобрен. Очакваме Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и сме готови за съдържателен разговор“, добави той.

„От този момент до края на събота, както и в неделя и понеделник, Украйна е готова да се въздържа от удари по Москва и очакваме руснаците да направят същото по отношение на Киев“, допълни той.

Руските държавни медии съобщиха, че президентът Владимир Путин е наредил да бъдат прекратени ударите по Киев за три дни заради посещението на американската делегация.

Уиткоф и Къшнър бяха заснети да бъдат посрещнати от руския представител Кирил Дмитриев, след като кацнаха на московското летище „Внуково“.

Данните от проследяването на полетите показаха, че американски правителствен самолет е пътувал от Хелзинки, Финландия, където по-рано през деня е пристигнал от САЩ.

Американското издание Axios съобщи, че американските пратеници ще се срещнат поотделно както с Путин, така и със Зеленски.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва

Къшнър и Уиткоф са посещавали Русия няколко пъти, но разговорите в неделя ще бъдат първите им преговори в Украйна.

Не е ясно как американските пратеници ще пътуват от Москва до Киев.

Въздушното пространство на Украйна е затворено, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г.

Украински делегации са участвали в разговори в САЩ през последните 18 месеца.

По-рано в събота Зеленски заяви, че Русия е нанесла „демонстративни“ удари по летищата в Киев и Бориспол през нощта, преди планираната му среща с американската страна.

Украинският президент добави: „Очевидно тези руски удари по летищата са реакция на разговорите и подготовката за възможността американската страна да използва самолет, за да пътува до Украйна и да кацне на летище „Киев“ или летище „Бориспол.“

Въздушното пространство на Украйна е затворено, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г.

В петък Зеленски заяви, че ще гарантира безопасността на руското въздушно пространство по време на посещението на пратениците и призова Русия да направи същото за Украйна.

Той също така съобщи, че при руски удар през нощта по цивилна сграда в Днепропетровска област са загинали четирима души, а други петима са били ранени.

Посещението на Уиткоф и Къшнър в Москва се състоя малко повече от седмица след рядкото посещение в руската столица на директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

Уиткоф е пристигнал в Москва

От Вашингтон и Кремъл не последва официален коментар за обсъжданото по време на срещата. Миналата седмица Тръмп определи разговора като „полурутинен“.

Миналата година САЩ, Украйна и Русия поотделно заявиха, че споразумението за прекратяване на войната е все по-близо след поредица от преговори, организирани с посредничеството на американската страна.

Европейските съюзници също проведоха разговори в Париж, но в крайна сметка преговорите приключиха без пробив. Между воюващите страни продължават да съществуват сериозни разногласия по въпроси като териториите и гаранциите за сигурност на Украйна.

През последните месеци Русия и Украйна засилиха въздушните си атаки, докато бойните действия продължават.

Украйна заяви, че изпитва затруднения при отблъскването на атаките с балистични ракети поради недостиг на ракети-прехващачи, докато Киев съсредоточи ударите си върху руски цели от икономическата инфраструктура.

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Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва
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Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за
Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за
Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за
Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за
Източник: "БИ БИ СИ"    
Владимир Путин Джаред Къшнър Стив Уиткоф Кремъл САЩ-Русия Среща Американски пратеници Сложна ситуация Ройтерс РИА
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