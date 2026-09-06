Ескалация в Ормузкия проток: Иран атакува американски плавателни съдове и заплашва с по-тежки удари

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В оенноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран заявиха, че са атакували американски военноморски дрон в района на Ормузкия проток, както и няколко плавателни съда в други райони. Твърденията идват на фона на нова ескалация между Техеран и Вашингтон.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

КГИР съобщи, че е атакувал „безпилотен военен надводен кораб“ на САЩ, който според иранската страна се е опитал да навлезе в защитена зона на Ормузкия проток. Информацията беше разпространена от иранската новинарска агенция ИРНА и държавната телевизия, цитирани от "Франс прес".

По-късно иранските военноморски сили заявиха, че са атакували и три петролни танкера, които са се движели по „неоторизирани маршрути“ в Ормузкия проток, както и три други американски плавателни съда в други райони, предаде "Ройтерс".

От КГИР посочиха, че действията са били извършени в отговор на американски удари срещу ирански петролни танкери по-рано през деня.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

САЩ са атакували ирански танкери

По-рано американските сили съобщиха, че са атакували три ирански петролни танкера.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че сред плавателните съдове е и танкер, атакуван край бреговете на остров Харг – ключов ирански център за износ на петрол.

До момента от американска страна няма потвърждение на твърденията на КГИР за последвалите ирански атаки срещу американски плавателни съдове.

Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран

Иран заплаши с по-тежки удари

На фона на ескалацията иранската армия предупреди, че ще засили ответните си действия срещу американски военни обекти, ако атаките срещу ирански кораби продължат.

„Терористичната американска армия е предупредена, че ако продължат злонамерените действия, несигурността и тормозът на ирански кораби, както и морската блокада на Иран, ударите на въоръжените сили на Ислямска република Иран срещу американски военни обекти в региона ще станат по-тежки от тези досега и могат да бъдат разширени“, заявиха иранските сили, цитирани от "Франс прес".