Тръмп ще използва самолета, който му подариха от Катар, въпреки въпросите около сигурността му

Доналд Тръмп планира да използва подарения от Катар Boeing като Air Force One при предстоящото си посещение в Ирландия, въпреки оставащите въпроси за сигурността му.

Самолетът за около 400 млн. долара все още не разполага с всички защитни системи на стария Air Force One; Тръмп заяви, че пълното му оборудване ще отнеме още около 60 дни.

Белият дом смята самолета за безопасен за полети до държави без враждебна среда, а допълнителната му модернизация е планирана за есента, след което той трябва да бъде предаден на президентския музей на Тръмп.

#AMAY| Trump to take Qatari jet on another overseas trip despite questions about its security#EgyptIndependenthttps://t.co/7QlYcWbCmM pic.twitter.com/vB8KODHTID — Egypt Independent (@EgyIndependent) September 5, 2026

Президентът Доналд Тръмп планира да използва подарения от Катар самолет, който се използва като Air Force One, при пътуването си до Ирландия по-късно този месец, съобщи високопоставен служител на Белия дом пред CNN . Това се случва само два месеца след като той летя с него до Турция, а след това тайно напусна страната с друг самолет заради опасения за сигурността.

По това време CNN съобщи, че луксозният самолет Boeing, подарен от Катар, безусловен подарък, чиято стойност се оценява на около 400 милиона долара, не разполага със същите възможности за гарантиране на сигурността му в опасна международна среда като по-стария Air Force One, според два източника, запознати със случая. Трети източник заяви, че самолетът е оборудван с много от същите системи и функции като по-стария летателен апарат.

След пътуването до Турция в края на юли Тръмп заяви, че новият Air Force One скоро ще бъде „напълно оборудван“, като изглежда призна, че самолетът все още не е толкова цялостно оборудван, колкото по-старите самолети. Той беше попитан за възможностите му за противоракетна защита. В петък Тръмп повтори това твърдение в Овалния кабинет, като настоя, че макар самолетът вече да е добре оборудван, предстои да бъде допълнително модернизиран.

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

„Има много неща, но за да бъде напълно оборудван, което означава, че можете да отидете във всяка територия, ще са необходими около 60 дни“, каза Тръмп.

Президентът продължава да използва новия самолет, за който в петък заяви, че в края на мандата му е предвидено да бъде предаден на президентския му музей, при пътуванията си в страната това лято.

Тръмп: Готов съм да приема луксозен Boeing като подарък от Катар

Високопоставеният служител на Белия дом, който отбеляза, че модернизациите на самолета се очаква да бъдат извършени през есента, заяви, че летателният апарат е безопасен за международни пътувания до страни, които не представляват враждебна среда, включително Ирландия. По думите му Тръмп отдавна е планирал да използва именно този самолет при посещението си. Самият Тръмп заяви, че той ще бъде изпратен за модернизация през октомври.

Тръмп отдавна се хвали с новия самолет, а според предишни публикации на CNN той е бил лично раздразнен от медийното отразяване на недостатъците му. През лятото Тръмп представи самолета във военновъздушната база „Андрюс“, определяйки го като „най-луксозния самолет в света“.

Плановете на Тръмп да използва самолета при пътуването си до Ирландия бяха съобщени първоначално от „Вашингтон пост“.